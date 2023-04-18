首页 > 业界 > 关键词  > AITO问界M5系列最新资讯  > 正文

华为余承东：AITO 问界 M9 搭载的黑科技包括 AI 大模型

2023-04-18 08:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:在华为 nova 11 系列及全场景新品发布会上，AITO 问界 M5 系列华为高阶智能驾驶版（问界 M5 智驾版）正式上市，包含两种版本、四种车型，售价 27.98 万 -30.98 万元。

问界M5 华为汽车

据介绍，问界 M5 智驾版将成为首个同时搭载 HUAWEI ADS 2.0⾼阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 3.0 的车型，提供无限接近 L3 的智能驾驶体验。

此外，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东宣布，问界 M9 将于 2023 年第四季度发布，定位全景智慧旗舰 SUV，搭载全铝合金底盘，全系标配空气弹簧及 CDC 减震系统。

「问界 M9 搭载了华为最全的智能汽车全栈技术解决方案。」余承东介绍，问界 M9 在智能座舱和智能驾驶双「天花板」基础上，搭载的黑科技包括：鸿蒙智能座舱、华为智能驾驶、HUAWEIxPixel、HUAWEIAR-HUD、AI 大模型、传感联邦、HUAWEISOUND 等。

余承东宣布，问界 M9 系列预计售价区间 50 万元至 60 万元，增程版及纯电版于 2023 年 4 月 17 日开启预订，并将于 2023 年第四季度正式发布。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】超值！腾讯云轻量级云服务器3年只需388元，解锁更畅快的云端体验！

    超值！腾讯云轻量级云服务器3年只需388元，解锁更畅快的云端体验。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    新人首单直降

    新人首单直降

    去看看
    新人首单直降 每月9元，轻松上云
    领劵再省1188元

    领劵再省1188元

    去看看
    领劵再省1188元 再享折上折
    个人开发者专享

    个人开发者专享

    去看看
    个人开发者专享 3个月免费服务器
    老客续费专区

    老客续费专区

    去看看
    老客续费专区 续费5.5折
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • AITO问界M9搭载AI大模型，小艺智慧助手带来最强车载人工智能体验

    4+月17日，+++在华为nova11+系列及全场景新品发布会上，由华为深度赋能的全新AITO问界M5+华为高阶智能驾驶版正式发布。华为常务董事、终端BG+CEO、智能汽车解决方案BU+CEO余承东宣布，AITO问界M9+将搭载AI大模型，小艺智慧助手将为用户带来业界最强的车载人工智能体验，强大功能体验将于今年秋季AITO问界M9的发布会上正式揭晓。设置日程、定闹钟这种小事都可以交给小艺，帮接电话、AI字幕也难不倒它不快来试试！

    ​AITO问界M9 ​小艺 ​AITO问界M5

  • 余承东亲自下达：问界门店即将拆除华为字样的标识

    日前，华为正式签发了新的决策公告，任正非再次强调华为不造车”。同时还重点指出不能使用华为问界、HUAWEI AITO、HUAWEI问界等标识，强调能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。需要注意的是，前不久问界的宣传物料已经被改为HUAWEI问界，很多门店、汽车都打上了相关标识。对此，最新消息称问界门店将于今日开始拆除所有相关华为字样的宣传物料。据鞭牛士报道，华为方面表示该消息属实，该决定是由汽车BU CEO余承东亲自下达。在日前的华为2022年年度报告发布会上，轮值董事长徐直军也对于ITO问界变成HUAWEI问界”一事进行了回应，称?

    ​华为不造车 ​华为车标 ​华为HUAWEI

  • 余承东、张朝阳首发体验AITO问界M5智驾版：补足最后一块短板

    真心没想到，AITO问界M5智驾版就这样被余承东给突然曝光了出来。余承东本人邀请搜狐创始人张朝阳体验了即将于4月17日发布的AITO问界M5智驾版，此次公开算是预热，但可以看到该车的一些核心信息。最为重磅的当属华为提供的高阶辅助驾驶能力，不过这点在视频里并未做详细展示和过多解读，毕竟这部分内容肯定要留到发布会上详细介绍，余承东倒是表示，自己在上下班70公

    ​余承东 ​M5智驾 ​车机

  • 华为盘古系列AI大模型即将上线 包括NLP大模型、CV大模型

    华为旗下的盘古系列AI大模型即将上线，该系列AI大模型中的NLP大模型、CV大模型、科学计算大模型已经标记为即将上线状态。盘古大模型采用了深度学习和自然语言处理技术，并使用了大量的中文语料库进行训练。借助创新的3DEST网络结构以及分层时间聚合算法，盘古气象大模型在气象预报的关键要素和常用时间范围上精度均超过当前最先进的预报方法，同时速度相比传统方法

    ​华为云 ​盘古大模型 ​NLP大模型

  • 余承东问界M5最大的缺点是成本太高了

    AITO问界M5智驾版正式上市，分为增程和纯电两种动力版本，均提供后驱和四驱，其中增程版售价27.98-29.98万元，纯电版贵1万元，售28.98-30.98万元。余承东现场表示，如果说问界M5有什么缺点，那么一定就是成本太高了，光是物料就超过了20万智驾版成本要比普通版贵2-3万，卖的太便宜，车厂受不了。高阶智驾功能里，除了高速领航、智能泊车和遥控泊车免费，代客泊车、城区车道巡航辅助增强、城区智驾领航辅助属于智能驾驶服务软件高阶功能包，价格是买断3.6万，包年7200元，包月720元，作为对比，特斯拉FSD买断需花6.4万。

    ​程版 ​雷达 ​泊车能力

  • 问界门店员工 不让叫华为问界了：余承东凌晨发言称这只会让我们更加艰难

    4月1日消息，今日早间，有深圳问界门店员工向记者表示，门店已接到华为方面发的通知，要求4月1日开始拆除所有相关华为字样的宣传物料。此外，平时宣传话语中也不能再叫华为问界”了，但还是可以叫问界”。这也意味着，问界车上不会有HUAWEI车标了。2023年3月31日晚，余承东在帖子下留言：这个时代变了，这只会让我们更加艰难！若干年后，大家都会看明白的！留给时间去检验吧！”他补充道：对一个行业，只有深入洞察，深刻理解，才能把握住正确的方向！标记一下，若干年后再来看吧！”据了解，该《决议》提到：华为不造整车，而是聚焦ICT技

  • 余承东回应问界拆除所有华为标识：领导有不同意见、本质没变

    4月1日，在2023中国电动汽车百人会论坛高层论坛上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东就问界拆除所有华为标识”一事进行了回应。余承东解释称，今年华为合作的汽车正在升级高阶自动驾驶，如果每个汽车都有独立品牌，在营销方面会很困难，所以希望有一个生态品牌、共同元素加以体现。本来我们希望以问界作为跨界合作品牌，在它前面加了华为，结果这两天公司又出了一个规定，要把华为取掉，在媒体上炒得沸沸扬扬”，余承东说，其实华为一直坚持不造车，而是帮助车企一起造好车，我们一直坚持这个理念”。之所以叫华为

  • 问界全系车型升级鸿蒙3 余承东M5华为高阶智能驾驶版4月发布

    3月23日，在华为春季旗舰新品发布会上，余承东宣布称，问界全系车型将升级华为HarmonyOS3，带来超级桌面、智慧寻车等全新功能，同时他还宣布称M5华为高阶智能驾驶版将于4月发布。在HarmonyOS3之上，车机将拥有超级桌面，可以让华为手机上的丰富应用秒上车机应用会根据车机的屏幕大小比例自动进行适配，使用更快快捷。更为重磅的是，余承东称搭载华为车BU最新2.0高阶辅助驾驶，不依赖高精地图的M5/EV将于4月份正式发布，这也是国内首家不依赖高精地图就能实现高阶辅助驾驶的落地产品，届时将带来史无前例”的智能驾驶体验，值得期待。

    ​华为春季旗舰新品发布会 ​华为HarmonyOS3 ​智能驾驶版

  • 华为余承东：Mate X3重量和厚度接近直板机、和P60是颠覆性产品

    华为春季新品发布会越来越近了，华为官方也在持续做着预热，今天余承东在微博发文称，华为Mate X3折叠屏手机的重量和厚度接近直板机，并且称华为Mate X3和P60是两款颠覆性产品，Mate X3将开启大家对折叠屏轻薄体验的认知，调调拔的这么高，让人很期待啊。余承东表示，华为Mate X3新机还针对屏幕进行了优化，包括转轴的可靠性以及耐跌落性。采用2K无孔全面大屏内折方案，外屏居中单孔设计，后置IMX766主摄，华为将于23日下午两点半举行新品发布会，感兴趣的可以继续关注后续报道。

    ​华为MateX3 ​折叠屏手机 ​新品发布会

  • 余承东问界汽车质量标准很高 至今没有一辆自燃起火

    3月23日下午，华为春季旗舰新品发布会如约至，除了双旗舰华为P60系列、华为MateX3系列外，问界汽车也被提及。余承东在发布会现场说道：问界汽车至今没有一辆自燃起火。宝马PHP值是99，特斯拉PHP值是117。

    ​华为问界汽车 ​问界M5自燃 ​华为春季新品发布会

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的影像能力如何？

    支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的GPU和AI性能如何？

    GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+ Gen2的CPU性能如何？

    最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+Gen2是双卡双通吗？

    是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。

    骁龙7+Gen2

  • 骁龙7+Gen2首发机型有哪些？

    Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM