华为余承东：AITO 问界 M9 搭载的黑科技包括 AI 大模型

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:在华为 nova 11 系列及全场景新品发布会上，AITO 问界 M5 系列华为高阶智能驾驶版（问界 M5 智驾版）正式上市，包含两种版本、四种车型，售价 27.98 万 -30.98 万元。

据介绍，问界 M5 智驾版将成为首个同时搭载 HUAWEI ADS 2.0⾼阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 3.0 的车型，提供无限接近 L3 的智能驾驶体验。

此外，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东宣布，问界 M9 将于 2023 年第四季度发布，定位全景智慧旗舰 SUV，搭载全铝合金底盘，全系标配空气弹簧及 CDC 减震系统。

「问界 M9 搭载了华为最全的智能汽车全栈技术解决方案。」余承东介绍，问界 M9 在智能座舱和智能驾驶双「天花板」基础上，搭载的黑科技包括：鸿蒙智能座舱、华为智能驾驶、HUAWEIxPixel、HUAWEIAR-HUD、AI 大模型、传感联邦、HUAWEISOUND 等。

余承东宣布，问界 M9 系列预计售价区间 50 万元至 60 万元，增程版及纯电版于 2023 年 4 月 17 日开启预订，并将于 2023 年第四季度正式发布。

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