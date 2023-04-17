华为nova11系列发布 配备昆仑玻璃售价2499元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:今日下午，华为nova11正式发布，拥有Ultra，Pro和标准版三款，均配备昆仑玻璃版。
其中，华为nova11采用6. 7 英寸OLED居中挖孔直屏，薄至6.88mm，轻至168g，屏占比达93.4%，采用星耀工艺，续航方面，配备4500mAh大电池和66W超快闪充。后置了800万微距 +5000万像素组合。
而华为nova11Ultra与nova11Pro均采用6.78英寸2652×1200OLED曲面屏，120Hz刷新率，1440Hz高频 PWM调光，支持10.7亿色，昆仑玻璃盖板，搭载DisplayTurbo臻彩显示技术。
华为nova11Ultra前置配备双目立体视觉影像系统，搭载前置6000万超广角镜头与800万人像特写镜头，支持0.7×~5×全焦段变焦，后置50MP主摄（RYYB，f/1.4-f/4.0十挡可变光圈）+8MP超广角微距+2MP景深三摄。
而华为nova11Pro后置800万超广角微距镜头+5000万超感知镜头组合，前置6000万超广角镜头+800万人像特写镜头。
续航方面，华为nova11Ultra与nova11Pro均搭载4500mAh电池，支持100W华为超级快充Turbo2.0。
此外，华为nova11Ultra还支持双向卫星通信技术。
售价方面，nova11 标准版，128GB版售价 2499 元，256GB版售价 2799 元，256GB+昆仑玻璃版售价 2999 元，512GB+昆仑玻璃版售价 3399 元。
nova11Pro，256GB版售价 3499 元，256GB+昆仑玻璃版售价 3699 元，512GB+昆仑玻璃版售价 3999 元。
nova11Ultra，512GB+昆仑玻璃版售价 4499 元
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