三星考虑默认搜索引擎改用微软必应 谷歌正恐慌性开发 AI

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日消息:一份新报告称，谷歌早在 3 月份就了解到，三星正在考虑更换其 Galaxy 智能手机和其他设备的默认搜索引擎。该公司是全球销售安卓智能手机最多的公司，正在认真考虑使用微软的必应搜索引擎。

来自《纽约时报》的报道，根据谷歌的内部信息，声称该公司对这一消息的反应是「恐慌的」。主要原因是谷歌每年从三星获得 30 亿美元，成为其默认的搜索引擎。报道还说，谷歌认为微软在其必应搜索引擎中加入必应聊天等人工智能功能的工作是其考虑转换的重要原因。

据报道，三星和微软之间以及三星和谷歌之间的谈判尚未完成，因此三星最终仍有可能坚持用谷歌来满足其搜索需求。然而，据说仅仅是失去三星的想法就刺激了谷歌开发和增加更多的人工智能搜索功能。

该报道称，据说谷歌正在开发一个代号为 Magi 的新项目，该项目将为其现有的搜索引擎增加 AI 功能。谷歌首席执行官 Sundar Pichai 在 4 月初接受《华尔街日报》采访时暗示，其搜索服务将很快增加对话式人工智能。

今天的《纽约时报》报道称：「Magi 会在搜索结果的组合中保留广告。可能导致金融交易的搜索查询，例如买鞋或预订航班，仍然会在其结果页面上展示广告。」

该报道称，谷歌可能在 5 月向公众正式公布 Magi。那也是该公司将在 5 月 10 日举行年度谷歌 I/O 开发者大会的时候。该报道称，它最初将向大约 100 万美国用户提供这些新的人工智能功能，到 2023 年底可能扩大到 3000 万用户。

该报道还提到了谷歌正在开发的其他一些人工智能产品。这包括它自己的人工智能图像生成器 GIFI，一种让人们学习不同语言的方式 Tivoli Tutor，以及 Searchalong，它将增加一个与 Chrome 一起工作的聊天机器人。

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