谷歌若没有垄断搜索市场 ChatGPT等创新技术可能在几年前就已发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日消息:据彭博社消息，美国司法部周四对一家联邦法院表示，如果谷歌没有垄断搜索市场，ChatGPT 和其他技术创新可能在几年前就已经发布。

在微软公司宣布将 OpenAI 的人工智能聊天技术纳入其必应搜索引擎的几天后，司法部针对搜索巨头的反垄断案件的首席律师 Kenneth Dintzer 说，Alphabet 的谷歌公司表示将发布自己的对话式人工智能产品。

这「显示了真正的竞争会做什么」，Dintzer 告诉法官 Amit Mehta。「在过去的 12 年里，谷歌一直在维持其垄断地位。我们会在六年前看到 ChatGPT 吗？我们会看到其他五个竞争者竞争搜索市场吗？这些问题我们都无法回答」。

谷歌要求 Mehta 在 9 月的预定审判前，撤销由司法部和各州检察长提起的两起反垄断案件。司法部和一些州在 2020 年分别提起诉讼，称谷歌为确保其搜索引擎预装在网络浏览器和移动设备上的交易违反了反垄断法。Mehta 正在监督这两起诉讼案。

谷歌的律师 John Schmidtlein 承认，与苹果公司和其它智能手机制造商达成的成为默认搜索引擎的协议给该公司带来了「优势」，但这并不违反反垄断法。他说：「绝对有优势，但这不是不可逾越的」。

Schmidtlein 说，谷歌在 2003 年首次与苹果签订合同，成为其 Safari 浏览器的默认搜索引擎，当时谷歌是众多搜索引擎之一，而苹果的 Mac 电脑只是市场的一小部分。谷歌支付给苹果的金额是保密的，但每年都是数十亿美元。

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