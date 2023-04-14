微软和西门子将在工业工作流程中部署生成式AI

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:西门子正在与微软合作，使用生成式人工智能工具来改进其工业工作流程中。

微软的生成人工智能工具库包括人工智能聊天和代码生成，将用来加速和简化西门子的设计、工程、制造和运营流程。

两家公司计划使用人工智能来加强西门子团队之间的沟通，加快代码编写速度，以帮助工程师更快地完成工作。这有望提高西门子员工的效率和生产力。

一款适用于 Microsoft Teams 的全新 Teamcenter 应用程序将于今年晚些时候亮相，服务工程师将使用该应用程序使用自然语音记录和报告产品设计或质量问题。

该应用程序可以解析非正式演讲以自动创建总结报告，然后将其发送给适当的团队成员。员工可以用他们喜欢的语言记录他们的观察结果，然后使用 Microsoft Azure AI 将其翻译成公司的官方语言。

西门子和微软还在合作开发可编程逻辑控制器 （PLC） 的代码生成工具，可编程逻辑控制器是控制全球工厂大多数机器的工业计算机。

ChatGPT 将用于通过自然语言输入生成 PLC 代码，公司认为这将有助于维护团队更快地识别错误。

两家公司还在研发能够更好地发现生产缺陷的系统。通过结合微软Azure机器学习和西门子的Industrial Edge，相机和视频捕获的图像可以由ML系统分析，并用于在车间构建和监控AI视觉模型。

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