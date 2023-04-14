OPPO Find X6 Pro卖疯 销量同比增长129%

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:据Sandalwood中国电商市场全平台监测数据显示，OPPO Find X6Pro的销量同比增长了129%，其中4000+价位段销量同比增长22%，6000-8000元价位段增速最高，达到62%。此外，该机在DXOMARK评测中获得153分的高分，成为全球最强影像机皇。

要点:

OPPO Find X6Pro的销量同比增长了129%，相较于上一代产品，销量增长显著。

安卓手机4000+价位段销量同比增长22%，其中6000-8000元价位段增速最高，达到62%。

OPPO（含一加品牌）线上销量同比增长49%。

OPPO Find X6Pro在DXOMARK评测中获得153分的高分，成为全球最强影像机皇，其中在低光条件下表现最为出色。

这表明了OPPO Find X6Pro在销售和影像表现方面都取得了巨大的成功。对于OPPO来说，这是一个重要的里程碑，表明该品牌在高端手机市场上的竞争力正在增强。

点评: OPPO Find X6Pro的成功将推动该品牌进一步扩大其在手机市场的地位，同时也将对手机行业产生影响，促使其他品牌不断提高自己的手机产品的性能和质量，以满足用户对高端手机的需求。

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