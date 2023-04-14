环球音乐要求Spotify等流媒体服务阻止AI访问其歌曲

近日，环球音乐集团 （UMG） 要求 Spotify 和 Apple Music 等主要流媒体服务阻止人工智能 (AI) 公司使用其音乐来“训练”他们的技术。该过程涉及人工智能公司将受版权保护的音乐从平台上传到他们的技术中，使机器人能够“学习”歌词和音乐，然后以这些风格创作歌曲或旋律。UMG 一直在向流媒体发送删除请求，并表示它对其艺术家负有道德和商业责任，以防止未经授权使用他们的音乐。

为什么重要:

使用人工智能创作音乐在音乐行业引发了版权问题，最近几周音乐行业一直在动员起来解决这些问题。UMG 的请求强调了平台需要防止以伤害艺术家的方式使用其服务。由40多个组织组成的联盟发起了人类艺术运动，以确保以支持人类文化和艺术的方式开发和使用人工智能技术，而不是以取代或损害的方式进行。

细节:

使用人工智能创作音乐引发了音乐行业尚未解决的版权问题。

UMG 的请求强调了平台需要防止以伤害艺术家的方式使用其服务。

人类艺术运动目的是确保以支持人类文化和艺术的方式开发和使用人工智能技术，而不是以取代或损害的方式进行。

结语:

控制着全球约三分之一音乐市场的 UMG 并不回避利用其市场实力划清界限。2016 年，Frank Ocean 在 UMG 的 Def Jam 印记上发行了一张主要是器乐（基本上无趣）的专辑，该专辑结束了他的合同，然后在第二天通过与 Apple Music 的独家协议在他自己的品牌上发行了他备受推崇的“Blonde”专辑。此举导致 UMG 主席 Lucian Grainge 关闭了所有独家流媒体服务，这种做法已基本停止。

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