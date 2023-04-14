Adobe Premiere Pro引入AI辅助 发布基于文字的视频剪辑功能

PDF阅读是上网浏览以及办公中经常需要的场景之一，世上PDF软件千千万，Adobe的Acrobat也不能少，因为它是原生的PDF软件，不过今天升级完Edge 111版之后，大家可以少装Acrobat这个软件了。在Edge 111版中，微软升级了全新的PDF阅读体验，支持将Adobe Acrobat PDF引擎原生嵌入到Microsoft Edge内置的PDF阅读器中，这是微软及Adobe之前就合作商量好的，现在实装了。Edge 111版之后，大家可以获得更原生的PDF阅读体验高级功能依然需要Acrobat订阅，微软现在只是把原来Acrobat软件集成到Edge中了，大家不用再额外安装。