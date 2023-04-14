Adobe Premiere Pro引入AI辅助 发布基于文字的视频剪辑功能

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:Adobe 在其视频编辑软件 Adobe Premiere Pro 中引入了一项新的 AI 辅助功能，允许用户通过修改自动生成的视频文本来编辑视频，大大提高了视频编辑效率和速度。该功能基于 Adobe Sensei 机器学习技术，允许将视频转换为可搜索的文字记录，使用户能够通过匹配特定的单词和短语来快速编辑视频。
重要点:
Adobe Premiere Pro 中新的 AI 辅助功能有望显着提高用户的视频编辑效率和速度，通过匹配特定的单词和短语可以更轻松地搜索和编辑视频。
该功能基于 Adobe Sensei 机器学习技术，该技术已用于 Premiere Pro 中自动生成字幕，使用户能够识别不同的演讲者并将字幕转换为图形以进行更精确的调整。
更新中的其他新功能包括自动颜色映射和日志颜色检查功能、协作编辑序列锁定、在线状态指示器和离线工作功能。
展望:
Adobe 为视频编辑引入 AI 辅助文本编辑是人工智能用于提高视频编辑效率和速度的更广泛趋势的一部分，使用户更容易搜索和编辑视频。苹果和谷歌等其他公司也在其视频编辑软件中引入了人工智能辅助功能。
Adobe Sensei 机器学习技术也被用于其他 Adobe 产品，例如 Photoshop 和 Illustrator，以提高用户的效率和速度。
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