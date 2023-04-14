微信内测朋友圈置顶功能 仅向部分用户开放

近日微信用户发现自己的朋友圈新增了置顶功能，使用该功能的话，被置顶的朋友圈将持续显示在个人朋友圈页面的顶部。不过目前该功能尚处于内测阶段，只有极少量的微信版本8.0.34的用户可以使用。微信iOS端8.0.34版本于今年3月20日发布微信安卓端则于3月23日正式发布，官方的更新记录只是简单地说“修复了一些已知问题”，但并没有公开详细的更新内容。