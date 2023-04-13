配备苹果自研 5G 基带的新款 iPhone SE 预计推迟到 2025 年发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日消息:据分析师 Jeff Pu 称，苹果计划在 2025 年发布一款配备定制设计的 5G 调制解调器（基带芯片）的 iPhone SE。他在周二于海通国际证券的一份研究报告中说，该调制解调器将由苹果的芯片制造伙伴台积电制造。

这一信息是在分析师郭明錤说苹果重启第四代 iPhone SE 的开发两个月后发布的，该产品配有 6.1 英寸 OLED 显示屏和苹果设计的 5G 调制器。他说，该调制解调器将采用台积电的 4 纳米工艺制造，只支持 6GHz 以下频段，这意味着最初不支持毫米波。

郭明錤表示，第四代 iPhone SE 的量产将在 2024 年上半年开始，高通 CEO 也预计苹果的调制解调器将在 2024 年上市，但 Jeff Pu 认为该设备的上市时间已经推迟到了 2025 年。

目前的 iPhone SE 于 2022 年 3 月发布，配备了高通定制的骁龙 X57 芯片，用于 6GHz 以下 5G。这款 4.7 英寸的设备是苹果最后一款带有 Home 键和 Touch ID 的 iPhone，但 Face ID 很可能出现在新机型上，因为郭明錤说该设备将有与标准 iPhone 14 机型类似的设计。

苹果在 2019 年收购了英特尔的大部分智能手机调制解调器业务，以努力设计自己的 iPhone 调制解调器，此举将减少对高通的依赖。目前还不清楚，与高通的调制解调器相比，苹果的调制解调器是否会提供任何面向用户的好处，例如更快的 5G 性能或更高的电源能效。

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