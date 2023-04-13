淘宝天猫重组换血：原核心高管离职 成立三个行业发展部

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:据36氪报道，阿里巴巴 CEO 张勇宣布启动“1+6+N”组织变革后，淘宝天猫正在经历新一轮调整。
调整后，原产业运营及发展中心负责人吹雪因个人原因离开，该中心掌握着淘宝天猫全部的商家资源，此后将分拆为三个行业发展部。原产业运营及发展中心的变化之外，用户运营和平台策略两大中心仍保留，玄德和思函继续担任负责人。
原产业运营及发展中心此后将分拆为三个行业发展部:
行业发展1部，由原淘特、1688负责人汪海（七公）负责，包括b系(1688)，淘特，服饰行业等，以丰富度驱动;
行业发展2部，由原天猫国际负责人刘鹏（花名:奥文）负责，包括电器、快消等五大行业，以品牌驱动;
行业发展3部，由原猫超负责人刘一曼（花名:一漫）负责，主要是食品、生鲜等商超领域的高频业务，该业务由原本地零售的天猫超市、淘菜菜、淘鲜达整合而来。
一位淘宝天猫中层人士称:“淘宝天猫的核心运营思路是没有变化的，戴珊的理念一以贯之。”
值得一提的是，今年初，淘宝天猫对内宣布了今年的五大战略，分别是直播、私域、内容化、本地零售和价格力。除了淘宝天猫本身的架构调整之外，原来集团的部分和淘宝天猫强相关的业务中台和供应链中台，也在这轮调整中并入淘宝天猫。
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