淘宝天猫重组换血：原核心高管离职 成立三个行业发展部

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:据36氪报道，阿里巴巴 CEO 张勇宣布启动“1+6+N”组织变革后，淘宝天猫正在经历新一轮调整。

调整后，原产业运营及发展中心负责人吹雪因个人原因离开，该中心掌握着淘宝天猫全部的商家资源，此后将分拆为三个行业发展部。原产业运营及发展中心的变化之外，用户运营和平台策略两大中心仍保留，玄德和思函继续担任负责人。

原产业运营及发展中心此后将分拆为三个行业发展部:

一位淘宝天猫中层人士称:“淘宝天猫的核心运营思路是没有变化的，戴珊的理念一以贯之。”

值得一提的是，今年初，淘宝天猫对内宣布了今年的五大战略，分别是直播、私域、内容化、本地零售和价格力。除了淘宝天猫本身的架构调整之外，原来集团的部分和淘宝天猫强相关的业务中台和供应链中台，也在这轮调整中并入淘宝天猫。

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