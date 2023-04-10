风投公司:受生成式AI影响的行业将是视频游戏

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:风险投资公司 Andreessen Horowitz 认为，受生成人工智能影响最大的行业将是视频游戏。

据《经济学人》报道:游戏的交互性要求它们充满精心设计的内容，想想最近的牛仔冒险游戏《荒野大镖客:救赎2》中30平方英里的风景或60小时的音乐，如果采用人工智能助手来制作它可能会大大缩短时间和预算。

制作游戏已经比以前容易了:去年在游戏平台 Steam 上发布了近13，000款游戏，几乎是2017年的两倍。游戏可能很快就像音乐和视频行业一样，包括Spotify 或 YouTube 上的大多数新内容都是用户生成的。

一位游戏高管预测，小公司将最快找出 AI 可以创造哪些新游戏类型。上个月，英特尔高管 Raja Koduri 离开从这家芯片制造商离职，并创立了一家人工智能游戏初创公司。

以游戏为重点的风险投资公司 Konvoy 的乔什查普曼表示，如果他们每年能发布六款高质量游戏，这可能会削弱他们业务的热门驱动性质。更多选择也有利于那些拥有大量营销预算的人。

对于围绕人工智能日益增多的版权问题，巨头们可能有更好的答案。如果生成模型必须在开发人员有权访问的数据上进行训练，那么那些拥有大量后台目录的公司将比初创公司更有优势

曾参与《堡垒之夜》等游戏创作的艺术家特伦特·卡尼乌加（Trent Kaniuga）上个月表示，一些客户已经更新了他们的合同，禁止人工智能创作美术作品。

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