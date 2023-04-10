iPhone15ProMax外形曝光 新增深红配色

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:近日，有越来越多的消息透露了新一代iPhone15系列的信息。该系列预计会包含四款机型，分别是iPhone15、iPhone15Plus、iPhone15Pro和iPhone15Pro Max。其中后两者的升级幅度最大，备受关注。

最新消息来自数码博主@科技喵，他发布了一张iPhone15Pro Max的设计草图，显示新机将采用超窄边框设计，四边均为1.55mm，比前作减少约30%。据悉，该机还将换装USB-C接口，灵动岛稍微变窄，音量键和开关键也有所改变，静音键变成了自定义固态按钮。后置相机模组的镜头面积更大，更加凸起，影像表现更出色。

根据此前曝光的消息，Pro版屏幕亮度将提高到2500尼特，搭载新一代A17Bionic芯片和8GB内存。影像方面，该机还将首次采用1200万像素的潜望式长焦镜头，支持6倍光学变焦。iPhone15和iPhone15Plus则仍采用A16Bionic和与iPhone14Pro相同的相机模组。

预计全新iPhone15系列将于今年9月发布，标准版和Pro版之间的差距将进一步扩大。我们期待更多详细信息的公布。

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