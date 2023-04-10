京东集团副总裁：将在今年发布千亿级产业大模型 「京东版」ChatGPT

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日消息:日前由中国人工智能学会主办的「人工智能大模型技术高峰论坛」主论坛在杭州萧山启幕。论坛上，京东集团副总裁何晓冬发表演讲。

何晓冬认为，ChatGPT 是深度学习不断发展的结晶，是第一款真正意义上的 AI 原生产品。由于 ChatGPT 能实现人类意图来自于机器学习、神经网络以及 Transformer 模型的多种技术模型积累，可以说 ChatGPT 升级了 AI 创新范式。

此外，何晓冬指出，在以往模型的基础上，现在的 ChatGPT 模型有了多方面的显著提升，如更大的语料库、更高的计算资源、更加通用的预训练、更高的准确性、更高的适应性和更强的自我学习能力等等。

何晓冬表示，针对真实的产业需求，京东将在今年发布新一代产业大模型，言犀是「京东版」ChatGPT，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖 3000+，人工审核通过率 95%+、生成文字 30 亿 +。

何晓冬提到，京东在 ChatGPT 领域拥有丰富的场景和高质量的数据，例如京东云言犀每天和用户进行 1000 万次的交互，使得算法能够及时地迭代更新。相较于传统聊天机器人，京东的场景更加垂直，必须解决用户的问题，更加聚焦于任务型多轮对话，考量的是对话的精准度、客户的满意度，满足成本、体验、价格、产品、服务等要素的要求。

何晓冬认为，ChatGPT 是令人兴奋的前沿探索，言犀则是大规模商用的客户服务系统，未来京东也会不断结合 ChatGPT 的方法和技术点，融入到产品服务，推动人工智能的产业落地。

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