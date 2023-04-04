网易严选宠粮独立产线落成

最近，网易严选联合山东汉欧建立的首条宠物食品独立生产线及宠物营养研究与应用联合研发实验室正式启动。

该生产线位于山东临沂，将主要生产冻干双拼猫粮等严选畅销产品，日产量达到60吨。据报道，去年，网易严选率先开展了宠物专用生产线项目，严选宠粮、猫砂、宠物手套等单独生产线项目已完成一期，未来将为越来越多消费者提供更高质量的产品。

据了解，网易严选宠物食品生产线基于汉欧“水晶厨房”生产线，承担了以冻干双拼猫粮为主的严选爆款产品的生产，日产60吨。

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