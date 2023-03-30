IDC：2026 年中国人工智能市场总规模预计将超 264.4 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:IDC 于近日发布了《2023 年 V1 全球人工智能支出指南》。最新预测数据显示，中国人工智能（AI）市场支出规模将在 2023 年增至 147. 5 亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC 预计，2026 年中国 AI 市场将实现 264. 4 亿美元市场规模，2021- 2026 五年复合增长率（CAGR）将超 20%。

IDC 预计，在五年预测期内，AI 领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户，紧随其后的是政府和金融行业，三者合计约占市场总量的一半以上。增长最快的行业分别为银行和地方政府，五年 CAGR 均超 23%。具体来看，AI 在专业服务领域，可以广泛应用于搜索和推荐、广告营销等，目前 ChatGPT 已经嵌入必应搜索，带来了更多的智能化和人性化的特性，提升用户的搜索体验和搜索效率，为国内市场提供了新思路。

在政府行业，主要应用在公共安全、城市管理和社会服务方面，通过人脸识别和大数据相关技术，识别出潜在的安全风险，此外还可以在办理业务时进行人员核对，提高办事效率。在金融行业主要的应用包括风险管理、欺诈检测、投资分析等，随着数字人的不断进步，金融行业的服务模式也将重塑。

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