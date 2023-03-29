王思聪成立新公司疑进军外卖

电视剧《狂飙》的热度在三月份仍然持续，其中陈书婷的扮演者高叶最近成立了个人影视传媒公司，注册资金为100万元，高叶持有全额股份。据企查查APP显示，高叶于2022年12月成立了北京和烨影视传媒有限公司，注册资本为100万元，高叶持有全部股份，经营范围包括电影摄制服务、文化艺术交流活动组织、演出经纪等业务。此外，她的经纪人李洋也有自己的传媒公司。