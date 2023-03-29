Steam 将从 2024 年 1 月 1 日起将停止支持 Windows7、8 和 8.1 操作系统

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日消息:Valve 通过其支持文档宣布它的 Steam 客户端从2024年1月1日起将停止支持 Windows7、8和8.1操作系统。

如果用户想要继续使用 Steam 客户端和购买的游戏，需要升级到最新版本的 Windows 操作系统。因为 Steam 客户端是基于嵌入式 Google Chrome 版本开发的，而 Chrome 已经停止在旧版 Windows 上运行。未来的 Steam 版本需要 Windows10或更高版本。今年初，Google 发行的 Chrome109是最后支持 Windows7和 Windows8/8.1的版本。

虽然支持要到2024年才结束，但 Valve 表示强烈建议所有 Windows7/8/8.1用户尽早更新，而不是拖延到最后的时间。微软在2020年1月结束了对 Windows7的安全更新和技术支持，在2023年1月结束了对 Windows8.1的支持。

运行这些操作系统的计算机，当连接到互联网时，很容易受到新的恶意软件和其他漏洞的影响，而这些漏洞将不会被修补。这些恶意软件会导致你的电脑、Steam 和游戏性能不佳或崩溃。这种恶意软件还可以用来窃取你的 Steam 账户或其他服务的凭证。

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