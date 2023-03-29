谷歌与AI初创公司Replit合作，挑战微软的GitHub

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:Alphabet旗下的谷歌正在建立合作伙伴关系，将其人工智能语言模型与初创公司Replit Inc.的软件相结合 ，协助计算机程序员编写代码，以与微软的 GitHub 和 OpenAI 的类似产品展开竞争。

拥有2000万用户的 Replit 表示，其 Ghostwriter 应用程序将依靠谷歌的语言生成 AI 来提高其建议代码块、完成程序和回答开发人员问题的能力，据称 Ghostwriter 机器人帮助生成了用户30% 以上的代码。

对此，谷歌云副总裁 June Yang 拒绝具体说明 Replit 将使用哪种语言的AI产品，并指出这是一个定制的系统组合，可以解决聊天和代码生成等不同任务。

目前，Replit 已经使用自己的 AI 构建产品，主要客户是个人开发者和初创公司。Replit 首席执行官r Amjad Masad 在接受采访时说道:“谷歌拥有比大多数人知道的更好的技术”。这家初创公司还将扩大对谷歌云服务的使用，并希望与这家科技巨头的关系将帮助它赢得更大的企业客户。作为合作伙伴关系的一部分，谷歌还将分销 Replit 的软件。

微软全资拥有的 GitHub 去年发布了一款名为 Copilot 的产品，该产品建议软件开发人员键入代码块，，从而加快了过程，并将机械或繁琐的编码任务自动化。

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