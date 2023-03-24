预计2022年中国蓝牙耳机市场出货量约1.3亿台 同比增长13%

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日消息:根据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2021年第四季度》，2021年中国蓝牙耳机市场出货量约1.2亿台，同比增长21.1%。
其中，真无线耳机对整体蓝牙耳机市场增长发挥了明显的带动作用，2021年出货量约为8，092万台，同比增长28.0%。预计2022年中国蓝牙耳机市场出货量约为1.3亿台，同比增长13.1%。其中，真无线耳机预计出货量为9，456万台，同比增长16.9%。在未来，中国的蓝牙耳机市场将持续增长，并且市场竞争格局也会有一定的变化。市场机会主要存在于以下三个方面：
产品形态多元化发展
蓝牙耳机产品形态一直以真无线产品为主导，其中柄式入耳耳机伴随主动降噪功能的流行出货量大涨，2021年领跑真无线耳机市场，实现同比增长59%。而随着入门级产品更多进入线下渠道推动市场渗透，豆式耳机出货量同比增长34%。此外，蓝牙耳机中的骨传导产品持续增长，运动等细分场景逐渐催化该市场赢来更多关注。
下沉市场仍然存在较大空间
蓝牙耳机市场以线上渠道销售为主，2021年线上渠道出货量占比69%。线上渠道的快速发展大幅推进了较发达地区市场的渗透率。随着直播电商及拼多多等下沉流量集中的电商平台发展，蓝牙耳机也更多通过该类平台渗透到更多下沉市场。此外，2021年线下渠道占比同比提升了4个百分点，更多入门级产品参与下沉市场渗透的推进过程。未来随着手机厂商更加深入的参与和布局，下沉市场依然具有较大空间。
真无线耳机入门级市场升级
尽管真无线耳机市场以入门级市场为拉动，但从价位段走势来看，200元人民币以内市场小幅升级趋势明显。2021年100元人民币以内产品占比有所下降，而100-200元产品占比显著上涨。2022年，100-200元和200元-400元产品出货量将有重要增长空间。
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