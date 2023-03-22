微信视频号使用时长超过朋友圈 是去年同期的3倍

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:腾讯财报显示，微信总使用时长在2022年持续增长。小程序和视频号的使用时长分别是去年同期的两倍和三倍，已经超过了朋友圈的使用时长。小程序已经成为中国领先的交易平台之一，2022年的交易额达到了数万亿元人民币。

在第四季度，网络广告业务通过数字生态创新，如视频号和小程序，重新回到了增长轨道，营收同比增长了15%。国际市场游戏收入同比增长了5%，全年累计收入达到了468亿元。

腾讯控股备受关注的游戏业务方面，在第四季度国际市场游戏收入增长了5%，达到了139亿元人民币。排除汇率影响和与Supercell有关的调整后，增幅为11%。本土市场游戏收入下降了6%，达到了279亿元人民币，这是由于之前的季度的流水同比下降。

网络广告业务在2022年第四季度的收入同比增长了15%，达到了247亿元人民币。电子商务平台、快速消费品和游戏行业的广告主的广告开支同比显著增长。由于视频号和小程序广告的强劲需求以及移动广告联盟的复苏，社交和其他广告收入增长了17%，达到了214亿元人民币。媒体广告收入增长了4%，达到了33亿元人民币，反映了音乐内容广告的变现能力提升

（举报）