百度：申请文心一言API调用服务的企业已达3万多家

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:百度公布数据称，文心一言（yiyan.baidu.com/）新闻发布会后一小时内，排队申请文心一言企业版API调用服务测试的企业用户已达3万多家。申请产品测试网页多次被挤爆，百度智能云官网流量飙升百倍。
今日早些时候，百度文心一言新闻发布会正式召开。
李彦宏在现场表示，百度是全球大厂中第一个做出对标ChatGPT产品的企业，百度所有业务将全面集成文心一言。
在多模态生成方面，李彦宏现场展示了文心一言生成文本、图片、音频和视频的能力。
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3月16日，百度文心一言召开新闻发布会，宣布文心一言开始面向个人用户和企业用户邀约测试。百度公布数据称，截至3月16日晚间，已经与5家企业完成首批签约合作，并与650家企业启动签约。文心一言大模型的训练数据包括万亿级网页数据、数十亿的搜索数据和图片数据、百亿级的语音日均调用数据，以及5500亿事实的知识图谱等。
在昨日下午的新闻发布会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏介绍了其对标+ChatGPT的大语言模型、生成式AI产品「文心一言」，并展示了文心一言在五个场景中的综合能力。多模态生成方面，李彦宏现场展示了文心一言生成文本、图片、音频和视频的能力。截止3月16日21点，申请文心一言API调用服务测试的企业已突破6.5万。
百度公司的CEO李彦宏在一次发布会上宣布了文心一言的正式发布。这是继文心一格之后，又一个生成式AI产品，也被称为中国版的ChatGPT。文心一言还将与小度进行集成，以升级小度智能设备和服务。
今天下午，百度在北京总部举行新闻发布会，主题是新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰出席，并演示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。从现场演示来看，文心一言在某种程度上具有了对人类意图的理解能力，回答的准确性、逻辑性、
今天下午2点，百度将在北京召开新闻发布会，主题是文心一言。百度的创始人、董事长兼首席执行官李彦宏和百度首席技术官王海峰将亲自出席这次发布会。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏和百度首席技术官王海峰将出席，并让文心一言写了一封发布会的邀请函。
百度将推出一款类似于ChatGPT的产品，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE+Bot，3月16日百度召开主题围绕文心一言的新闻发布会。企查查APP显示，现存多家名称含“文心一言”企业，其中多数成立时间为2023年，部分早年间成立公司，如湖北省某教育科技有限公司为近期更名为“文心一言”。
声明:本文来自于微信公众号新熵，作者:樟稻 ，授权站长之家转载发布。2022年11月30日，人工智能领域可能也迎来了与网景导航者的问世同样重要的关键时刻。随着文心一言商业生态的逐渐成熟，后续对百度业务带来的赋能，势必将引发行业“重读”寄身于AI信仰的百度。
百度今天宣布了文心一言的邀请测试计划。百度的创始人、董事长兼首席执行官李彦宏和百度首席技术官王海峰参加了发布会，并演示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解以及多模态生成五个场景下的综合能力。文心一言邀请码申请入口百度方面曾表示，在ChatGPT背后的自然语言处理大模型等技术目前其也已掌握，并且其还在人工智能四层架构中进行了�
北京时间2月22日，百度发布2022年第四季度及全年财务报告。当前商业社会所面临的，很可能是比互联网走向大众、移动端全面普及更深刻的变革。
在昨日的百度智能云2023数智金融峰会上，百度方面表示，百度的生成式AI产品“文心一言“很快就会推出，未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务。对于金融行业来说，文心一言将率先在智能检索、投研助手、金融数字人、智能客服、智能创作等场景落地。随着文心一言等通用AI产品的技术迭代和成本降低，未来百度智能云将突破更多核心场景。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。