315曝光苦情戏直播局中局 剧本剧情吸引老年人

在最近的3·15晚会中，该节目收到了很多消费者投诉。令人不安的是，很多主播都表现出一副正义凛然的样子，声称能够解决这些纠纷。

然而，他们无一例外地都机缘巧合地得到了号称能治疗疾病的产品，并且将其卖给那些观看直播的老年人。

“小张说事”是老年人经常关注的一个直播间，但在最近一期直播中，记者偶然发现了“利哥供应链”的招牌。该公司负责人告诉记者，其主要业务是为主播寻找合适的产品并提供场地，而直播间所讲述的故事都是编造出来的。公司负责人介绍，这么做的目的就是为了骗取老年人的购买，而主播获得的利润非常丰厚。

例如，成本价1.2元/盒的产品，卖99元10盒，在这种模式下已经售出了上百万盒。主播的佣金为每盒80元，也就是说，主播能够在售出一盒产品时赚取80元的佣金。

但事实上，这些所谓的“治疗性”产品只是普通食品。 这种行为是十分不负责任的，因为这些老年人可能没有足够的知识和经验来辨别真假信息和产品。

此外，从商业角度来看，这也是一种欺骗消费者的手段，对于消费者权益造成极大的损害。 因此，我们呼吁电视台、主播和监管部门加强对这种欺诈行为的打击力度，维护好消费者的合法权益。同时，我们也提醒广大消费者要保持警惕，不要轻易相信所谓的“神奇产品”，提高自我保护意识。

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