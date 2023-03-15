微软：必应聊天Bing Chat已在GPT-4上运行 专为搜索定制

站长之家（ChinaZ.com）3月15日 消息:今日凌晨， 微软合作伙伴 Open AI 发布了大型多模态模型 GPT-4，支持图片输入。

对此，微软表示，已确认新的 Bing 正在 GPT-4上运行，这是专门为搜索引擎定制的。如果在过去五周内的任何时间使用过新的 Bing 预览版，那么您已经体验过这个强大模型的早期版本。

微软还称，如果想体验 GPT-4，请注册新的 Bing 预览版。进入后，将能够使用新的 Bing 在 Bing.com 上进行搜索、回答、聊天和创建。

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