微软：必应聊天Bing Chat已在GPT-4上运行 专为搜索定制

站长之家（ChinaZ.com）3月15日 消息:今日凌晨， 微软合作伙伴 Open AI 发布了大型多模态模型 GPT-4，支持图片输入。
对此，微软表示，已确认新的 Bing 正在 GPT-4上运行，这是专门为搜索引擎定制的。如果在过去五周内的任何时间使用过新的 Bing 预览版，那么您已经体验过这个强大模型的早期版本。
微软还称，如果想体验 GPT-4，请注册新的 Bing 预览版。进入后，将能够使用新的 Bing 在 Bing.com 上进行搜索、回答、聊天和创建。
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微软正在测试必应+AI+的几个新功能，这些功能是隐藏的，只对部分用户开放。微软测试了必应的三种新回应语气功能，今天必应又测试了三种新模式--中立、友好和讽刺。由于该公司继续在有限的用户群中测试人工智能，因此目前等待名单上的数百万用户还没有权限使用必应+AI。
作为当前最火的生成式AI，ChatGPT表现出来的能力在这两三个月中已经震撼了全球，几乎所有行业都在考虑接入AI，更可怕的是ChatGPT还在不断进化，当前的模型还是21年发布的GPT-3.5，下周就要推出GPT-4了。微软德国公司的CTO兼AI部门主管Andreas Braun日前在一次活动上透露，下周将推出GPT-4，将提供多模态模型，将提供完全不同的可能性，比如视频。具体的细节只能等下周公布了。
微软副总裁兼消费者首席营销官Yusuf Mehdi 今日表示，必应聊天Bing Chat 迎来两个更新，Bing Chat 的每日聊天限制增至150次，每轮聊天轮次增至15次。Bing Chat在“平衡”模式下优化并提高性能，从缩短响应时间，加快响应速度。 Bing Chat的单次对话中的最大轮数为10，每天的聊天总轮数为120。
OpenAPI正式发布了GPT4模型相比ChatGPT目前在用的GPT3模型更为强大支持图形号称在考试中已经超过了90的人类编程刷题甚至比一些程序员表现都要好现在所能看到的报道及网友反馈中几乎都是被GPT4的能力震撼的AI的能力让人类感受到了危机微软的必应长期以来都无法跟谷歌相竞争但是随着ChatGPT的问世微软率先接入AICEO纳德拉表示他们的搜索已经优于谷歌了
微软正迅速兑现其承诺，让用户对+Bing+AI聊天功能的个性拥有更多控制权。据+Web+服务负责人+Mikhail+Parakhin+称，微软正在为90%的Bing+预览版测试人员提供一个开关选项，选择自己想要聊天机器人的响应内容的风格。+PC+用户可通过直接在+Windows11的搜索栏中输入请求和问题来与+必应聊天机器人交谈。
ChatGPT最近几个月成为最火的AI，没有之一它之前的能力还只是用到了2021年的GPT-3，只有1750亿参与，今天凌晨OpenAPI又推出了GPT-4模型，不仅能够阅读文字能识别图像，使得ChatGPT的能力更强大，超越90%人类没问题。GPT-4之前传闻有100万亿参数，比现在的ChatGPT强大500多倍，不过OpenAPI并没有证实这个指标，GPT-4主要升级的是多模态能力非参数量，此前它主要支持文本，现在支持识别和理解图像。ChatGPT这次升级之后AI能力大幅提升，更聪明了OpenAPI也表示GPT-4在专业测试种已经超过了90%的人类水平。
微软德国首席技术官 Andreas Braun 在3月9日的 AI 启动活动中透露，微软或将在下周推出 GPT-4。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。
人工智能研究实验室OpenAI当地时间周二推出了其大型语言模型的最新版本GPT-4，这是一个分析图像和模仿人类语言的先进工具，推动了迅速扩散的人工智能浪潮的技术和道德界限。GPT-4是一个最先进的系统，它不仅能够创造出文字能够根据人的简单书面命令描述图像。但由于担心被滥用，该公司推迟了其图像描述功能的发布OpenAI的订阅服务ChatGPT+Plus的成员可以使用的GPT-4版本提�
微软将开始测试+Bing+Chat+语音，使用户能够在接收更有创意或更专注于他们的查询的答案之间切换。新选项可用后，用户可以选择来自Redmond+AI+驱动的+Bing+聊天机器人的精确或创意回复。微软于2月7日发布了由下一代+OpenAI+语言模型提供支持的新版必应搜索引擎+Bing+Chat，同时还推出了新版+Edge+网络浏览器，其中包含两个名为“聊天”和“撰写”的新功能”在边栏中可用。
自从集成ChatGPT的NewBing推出以来，这款微软一直强推但收效甚微的搜索引擎，一夜之间就获得了大量的关注。微软更是宣布，Bing的每日活跃用户首次突破1亿人，每天大概有三分之一的Bing用户，会与基于ChatGPT开发的Bing Chat AI进行交互。在3月16日，微软将举办一场活动讨论人工智能辅助办公的未来，并将在活动上展示Office中新增的人工智能功能。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。