iPhone17Pro系列才会有屏下FaceID 灵动岛或成为可选软件功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:据显示行业顾问Ross Young称，苹果最早要到2025年才有可能将Face ID组件移到iPhone的显示屏下，他对未来苹果产品的显示相关信息有着非常好的准备爆料记录。

Ross Young之前预计，苹果将在2024年推出首款带有显示屏下Face ID的iPhone，但他现在认为，由于「传感器问题」，这个时间表最早被推到了2025年，根据他今天分享的一条推文。这意味着所谓的「iPhone17Pro」可能是第一款将Face ID隐藏在显示屏下的机型，但他仍然预计显示屏上会有一个孔，用于安装该设备的前置摄像头。

Young修改后的时间表与韩国The Elec的报道相矛盾，该报告称显示屏下的Face ID将在明年的iPhone16Pro上推出。Young的爆料通常是准确的，所以这项技术更有可能是至少两年后才会正式推出。

与此同时，人们广泛传言，苹果将把灵动岛扩大到所有四款iPhone15机型，苹果去年在iPhone14Pro机型上首次推出该功能。如果配备显示屏下Face ID的iPhone最终到来，灵动岛有可能仍是一项可选软件功能。

Ross Young此前声称，iPhone最早可能在2026年采用全屏设计，将Face ID和前置摄像头都移到显示屏下。

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