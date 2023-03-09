全球智能个人音频市场2022年Q4出货量1.121亿台 同比下降26%

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日消息:根据市场调查机构Canalys发布的最新报告显示，全球智能个人音频市场在2022年第四季度的出货量为1.121亿台，同比下降了26%。TWS耳机、Wireless Earphones以及Wireless Headphones的出货量分别下降了23%、36%和25%。

其中，TWS耳机一直是全球智能个人音频市场增长的主要推动力，但2022年第四季度的出货量为7950万台，同比下降了23%。Canalys表示，除了OPPO外，TWS前五大厂商均遭遇了不同程度的跌幅。

虽然苹果出现了30%的下滑，但这主要是由于去年第四季度过大的出货量基数和推迟发布新品的原因。不过，凭借AirPods Pro 二代的强势表现，苹果依旧保持着市场份额的首位。

三星（包括哈曼子公司）依然位居第二，但其出货量下降了24%。尽管在上个季度推出了全新的Galaxy Buds2Pro，但其出货量仍然被Galaxy Buds2所主导。

小米同比下降了49%，排名第三。它目前专注于通过红米系列夯实中低端市场，而Xiaomi系列尚未推出。

印度本土厂商boAt以4%的市场份额位列第四，但其增长速度首次同比双位数下降15%。这表明印度市场的市场需求已经达到了峰值。

OPPO（包括一加）以3%的市场份额排名第五，这主要是由于其子品牌一加在印度市场的表现出色。

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