北京市市场监管局调研抖音集团 规范直播带货行业价格行为

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:据北京市场监管消息，近日，北京市市场监督管理局调研组参观了抖音集团企业展厅，了解企业的业态发展和商业模式，听取了企业在价格合规、登记注册、直播带货业态发展等方面的介绍，就如何更好理解和执行《明码标价和禁止价格欺诈规定》，针对企业现场提出的问题开展了指导。
抖音集团对市场监管部门的及时指导和上门服务表示感谢。
通过调研交流，为进一步深化政企合作，合力规范直播带货行业价格行为，方便个体网店经营者办理市场主体登记，奠定了良好的基础。
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章莹颖的父亲开始进行直播带货，引发了网友的热议。章莹颖的父亲发表了一段回应，感谢大家的关注和支持，并透露他们的生活已经开始回归平淡，但是他的爱人身体已经垮掉，肠胃遭受了很多折磨，牙齿也变得松动，最终迫使他们开始进行直播带货来维持生计。那些经历过挫折和苦难的人，总能更轻松地品味出平常人所不明白的真正愿望:重要的不是那些浮华光鲜是有一份圆满温馨，能够和爱人相聚。
为了确保点击率，不少应用的弹窗广告都会将关闭按钮缩小，或是放置多个误导型按钮，防止用户一键关闭广告，好在，这一问题即将得到遏制。北京市市场监管局近日发布《北京市广告行为合规指引》《北京市金融投资理财类广告发布合规指引》，对广告的发布、投放、内容做出了明确规定。通过北京市市监局的《指引》要求，广告的发布、投放、内容都获得了明确要求，能够有效解决此前行业野蛮生长对用户造成的不良影响，提升用户的日常上网体验。
为了响应将北京市朝阳区建成具有国际高端资源要素配置能力的开放枢纽、链接全球创新资源的核心枢纽和活力多元包容开放的文化都会的号召，也为了进一步加强中日民间文化交流，联合丽格医疗美容投资连锁集团股份有限公司与强生消费品旗下日式专研院线品牌“城野医生”达成战略合作，在北京市朝阳区开设了以“城野医生”为品牌的中国首家医疗美容诊所——北京城野医疗美容诊所， 2023 年 2 月 13 日正式开业。为了祝贺“城野医生“首店入驻中国，日本驻华大使垂秀夫先生莅临诊所开业仪式并发表了热情洋溢的致辞。“城野医生”医美诊所将为中国的医美消费者带来标准化、合规化、专业化的安全舒适的医美产品和服务。
2016年，直播电商首次进入大众视野，随着短视频平台的快速发展，直播带货的势头也愈来愈猛烈。到了2020年疫情的出现，直播带货甚至成为各行各业的救命稻草。2023年，直播带货的趋势依然在上升。越来越多的传统企业加入了短视频和直播的赛道，如今也成为很多中小商家变现的重要渠道。但对于一些刚起步做直播的企业来说，并不是那么容易。如何搭建团队，如何选品，�
做人呢，最重要的是开心，123，上链接！”当TVB艺人们开始直播带货，你会不会买单？日前，TVB识货入驻淘宝直播，正式入局直播带货行业。据悉，TVB将独家开创港剧式直播”超长直播在线时长带货，陈豪、陈敏之将于3月7日18-24点首播。据了解，TVB透过旗下上海翡翠东方传播与淘宝达成合作意向，双方将于年内共同合作超过48场电商直播。首场直播定于3月7日，届时有望看到许多熟悉的老戏骨”用港剧腔”直播带货。TVB形容此次合作是启动TVB电子商贸直播的重大里程碑”。3月3日，TVB港股收涨超51%，创历史最大涨幅。目前，TVB在淘宝直播的官方账?
声明:本文来自于微信公众号 剁椒TMT，作者:廿四，授权站长之家转载发布。“我会给大家选一些百搭日常款，大家别嫌我无聊，因为使用率是买衣服非常重要的点，有些衣服看着好看，却只能放在衣橱里。在差异化的基础上，实现规模化扩张，是小红书下一步迫切需要解决的难题。
据国家市场监督管理总局消息，3月2日，整治虚假违法广告部际联席会议2023年第一次会议在市场监管总局召开。会议总结了2022年整治虚假违法广告部际联席会议工作情况。各持续强化广告导向监管，大力清理整治互联网广告乱象，保持对医疗、药品、医疗器械、保健食品、金融理财等涉及民生重点领域广告违法行为高压严打态势，有力规范明星广告代言，不断完善广告监管规则体系，有效提升广告监测监管和综合治理能力水平，推动整治虚假违法广告工作取得更大成效。
3月9日消息，据抖音电商微信公众号消息，今日，《抖音电商创作者价格宣传行为规范》（下称“规范”）经修订后正式生效。规范明确规定，商品价格宣传时，不得利用家庭或团队矛盾、与品牌方砍价等行为进行演戏炒作。演戏炒作行为包括但不限于：故意撕扯推搡、摔东西、争吵、大喊大叫等恶意冲突；与“商家”或“品牌方”砍价、要求加赠商品或赠品，制造冲突改低价以展示“让利优惠”的行为；演绎离婚、出轨、婆媳矛盾、家暴、斥责败家等家庭成员冲突矛盾的行为；以直播连麦形式，炒作冲突矛盾剧情，或演绎煽动粉丝恶意举报、恶意差评等强迫改
近日市场监管总局指导中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会、中国个体劳动者协会向全国餐饮服务提供者、从业人员、消费者发出联合倡议:提倡各类餐饮服务提供者运用数据分析等手段，结合经营特点，精准采购、科学储存、适度加工、合理配餐，加强从业人员职业培训，提升技艺和出品质量，避免备餐过程中产生食品浪费。在醒目位置展示“光盘行动”“节约粮食”等提示信息，通过在菜单中标注食品分量、建议消费人数等方式充实菜单信息，从业人员熟练掌握菜品情况，提示消费者适量点餐。积极参与“光盘行动”，弘扬勤俭节约美德。
抖音生活服务宣布发布发布行业首个“探店规范”，打击虚假宣传行为，并明确了商家和网络达人在探店合作过程中应遵守的行为规范和权利责任。规范首先落地探店业态最活跃的餐饮行业。抖音生活服务还将通过商家服务分、达人信用分等机制，引导和激励商家达人持续成长，完善长效治理和处置机制，助力打造更健康的行业生态。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。