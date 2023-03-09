北京市市场监管局调研抖音集团 规范直播带货行业价格行为

站长之家（ChinaZ.com）3月9日 消息:据北京市场监管消息，近日，北京市市场监督管理局调研组参观了抖音集团企业展厅，了解企业的业态发展和商业模式，听取了企业在价格合规、登记注册、直播带货业态发展等方面的介绍，就如何更好理解和执行《明码标价和禁止价格欺诈规定》，针对企业现场提出的问题开展了指导。

抖音集团对市场监管部门的及时指导和上门服务表示感谢。

通过调研交流，为进一步深化政企合作，合力规范直播带货行业价格行为，方便个体网店经营者办理市场主体登记，奠定了良好的基础。

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