预计 2023 年全球个人电脑和平板电脑出货量将下降至 4.031 亿台

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日消息:据 IDC 的最新预测，到 2023 年，全球个人电脑和平板电脑的出货量将下降至 4.031 亿台，同比下降 11.2%。这一预测也低于 IDC 在 2022 年 12 月预测的 4.295 亿台。

不过，IDC 预计 2024 年将是一个恢复增长的年份，个人电脑和平板电脑的出货量将比 2023 年增加 3.6%，达到 4.177 亿台，超过疫情前的水平。

IDC 认为，由于消费者不再受到疫情的限制，个人电脑的商业订单基本完成。在 2022 年下半年，个人电脑市场已经发出了一个明确的信号：端点设备不再是重点，2023 年将是清理库存和调整优先级的时候。

IDC 分析师指出，商业需求是预测中的一个亮点，因为混合办公模式和学校 1:1 配备方案扩大了整个潜在市场。预计 Windows 10 在 2024 年和 2025 年将结束支持时可能会促进个人电脑的更新。同时，Chromebook 和 Android 平板电脑将从教育部署和更新中受益。

尽管苹果产品在最近几个季度保持了稳定而缓慢的商业增长，但该公司在商业客户中缺乏广泛采用率，这可能导致其未来两年内落后于其他平台。

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