努比亚Z50 Ultra发布 采用屏下摄像头售价3999元起

2023 年 3 月 6 日，今天下午努比亚 Z50 Ultra 正式发布，这款手机最大的亮点就是搭载了屏下摄像头，和挖孔说拜拜，售价方面：8GB+256GB 售价 3999 元12GB+256GB 售价 4299 元12GB+512GB 售价 4699 元16GB+1TB 售价 5999 元我们一起来看一下努比亚 Z50 Ultra 这款手机的主要配置：屏幕方面，努比亚 Z50 Ultra 搭载了一块 6.8 英寸 2480*1116 分辨率的 AMOLED 柔性直屏，支持 120Hz 刷新率、960Hz 十指触控采样率，UL低蓝光护眼认证，中兴第四代屏下技术，UDC Pro+独显芯片；设计方面，努比亚 Z50 Ultra 采用直角中框、方正机身、侧边物理滑动键，提供了夜海、敦煌 2 个配色，机身厚约 8.3mm，重约 228g；性能体验这块，努比亚 Z50 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，拥有 LPDDR5X + UFS 4.0 存储配置，装载了 X 轴线性马达、双扬声器、NFC、红外遥控、HiFi、USB 3.1 GEN1，内置基于 Android 13 的 MyOS 13 等。充电续航这块，努比亚 Z50 Ultra 装载了 5000mAh 大电池，支持 80W 有线充电；影像部分，努比亚 Z50 Ultra 屏下摄像头为定制的 16MP 前置，后置三摄，主摄为 64MP 等效 35mm 焦距的索尼 IMX787传感器，有 OIS 光学防抖；长焦镜头部分，为 64MP 像素的潜望长焦，等效 85mm 焦距，有OIS 光学防抖，超广角为 50MP 像素，支持微距拍摄，等效焦距 14mm；通信领域，努比亚 Z50 Ultra 支持 n41/n78/n1/n3/n28a/n5/n8/n41/n78 多频段。