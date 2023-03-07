努比亚Z50 Ultra发布 采用屏下摄像头售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:下午2点，努比亚Z50Ultra正式亮相，搭载高通第二代骁龙8移动平台，电池容量为5000mAh，支持80W有线闪充，配备6.8英寸屏下摄像头全面屏，分辨率为2480*1116。
这块屏幕由努比亚与国产屏幕制造商京东方合作打造，还采用超高透微米级屏幕材料、微缩高透像素、流光高透电路，有效提升屏下区域透光率，拍摄更清晰透明。
努比亚Z50Ultra采用UDC Pro+独显芯片，可对屏幕进行整体驱动，新增的智能像素增强控制、智能优化显示控制，做到了显示的协调统一。针对不同场景不同刷新率特别优化显示效果。
此外，努比亚Z50Ultra还解决了屏下摄像头自拍问题，带来了AI深感引擎、图像超透增强、焕奕自然美颜等多项领先技术，带来更优秀的自拍质量和视频通话效果。
影像方面，努比亚Z50Ultra后置摄像头包括64MP （定制IMX787）+64MP +50MP超广角超微距二合一主摄。
售价方面，8GB+256GB售价3999元，12GB+256GB售价4299元，12GB+512GB售价4699元，16GB+1TB售价5999元，将于3月14日正式发售。星空典藏版同步开启预售，12GB+512GB版本售价为4999元。
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