视频号小任务全新升级 页面改版、增加40%收益

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，视频号小任务迎来全新升级，其在分成政策、任务筛选和运营服务方面提效升级，为创作者带来全新流程体验和丰厚收入回报。
据悉，小任务是视频号内面向百粉优质创作者的「现金征稿任务」。任务涵盖电商、影视、综艺、游戏等多种类型。上线至今累计10w+ 作者参与，单视频最高斩获10w+ 收益。
政策升级方面，增加40% 收益
现在创作者参与所有小任务将增加40% 收益。（增加后的收益直接计入预期收益，不拆分展示）。
另外，一条任务视频的最终收益是由视频质量、推广组件播放量、转化效果等综合因素决定。收益政策调整鼓励大家用心创作原创、有用、有趣、有共鸣的优质视频，获取更高回报。
官方提示，新增的收益补贴会直接计入预期收益查看，不拆分展示。
产品升级方面，页面改版
全新的小任务展示专区，新增个人中心与任务筛选能力，支持创作者按照任务分类和多种排序方式筛选，快速找到合适的优质任务，提高变现几率。
在任务页面，该任务最高收益、奖励瓜分进度等信息也会外显展示，方便创作者更直观地了解任务要求和优秀视频，更清晰地完成任务视频制作。
另外，针对创作者遇到的变现疑问和难题，小任务也将陆续提供包括优选任务推荐、审核规范、高收益视频案例推荐在内的指引帮助。欢迎大家关注小任务上方的活动模块，及时查收最新通知。
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