视频号小任务全新升级 页面改版、增加40%收益

++++++++“吐司自由”一直是很多年轻人追求的生活目标，这不仅是一种味蕾的享受，更体现了精致、舒适的高质量生活态度，当然，面包和甜点这种赏味期较短的食品是刚出炉时最为香软可口，稍一搁置，口感和味道都会大打折扣，这也是超市里的成品工业面包无法代替手工面包的根本原因。但面包制作过程复杂，耗时耗力，且对于新手言，失败率也不低，就算是有一定经验的烘焙爱好者，也不能保证做出的面包口感风味稳定，市售的成品面包大多都含有添加剂，长期食用更是不利于身体健康。考虑到家庭使用场景，东菱升级款全自动面包机更是提升至2磅大容量，一次揉面800g面团有1—2人份、2—4人份、6人份三种份量可供选择，不管是亲朋好友聚会还是一家人平时就餐，都能吃饱吃好不浪费。