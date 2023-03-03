罗敏名下天津趣分期公司注销

3月3日消息，据九派新闻报道，有网友发文吐槽称一公司招聘外贸业务员，要求是农村孩子且非独生子女，并要求应聘者是应届毕业生或毕业一年以内，或28-35岁已婚已育，该网友称感觉就是想招好欺负的。聊天截图显示，HR称他我招人的原则一是农村孩子；二是不是独生子女；三是英语能沟通交流；四是不是花瓶、但仪表端庄；五是应届毕业生或毕业1年以内的、或28-35岁已婚已育的。如果符合以上要求就加微信详谈。对此，该公司一工作人员表示，独生子女可能面临工作几年便要回家结婚照顾父母的情况，对公司来说非常麻烦。对于为何要求农村孩子，该?