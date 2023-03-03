罗敏名下天津趣分期公司注销

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:企查查APP显示，近日，天津趣分期科技有限公司经营状态变更为注销。不久前，该公司已注销备案，注销原因是决议解散。
信息显示，该公司由趣店关联公司北京快乐时代科技发展有限公司全资持股，法定代表人、执行董事、经理为趣店创始人罗敏。
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】近日，据CNBC，雅虎今年内将裁员超过1600人，占公司员工总数20%以上。这是公司改革传统广告部门的举措之一，其多年来广告战略未有盈利。企查查APP显示，雅虎公司在中国关联的雅虎软件研发有限公司、雅虎信息技术有限公司已注销。
凤凰网科技讯2月23日消息，据天眼查App显示，2月17日，特斯拉汽车销售服务有限公司发生工商变更，朱晓彤卸任法定代表人，由王昊接任，朱晓彤仍担任该公司董事长一职。图源+天眼查目前，朱晓彤在国内数百家特斯拉相关公司任职。去年下半年以来，其已卸任特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司、特斯拉汽车销售服务有限公司等多家公司的法定代表人，但仍担任董事长职务。
天眼查App显示，近日河北红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等与乐视控股有限公司、贾跃亭相关合同纠纷一案执行裁定书公布。此前北京市第三中级人民法院作出的相关民事判决书已生效，河北红土创业投资有限公司等申请强制执行，法院于2022年6月立案执行，执行标的约1.48亿元。贾跃亭表示，我们将全力以赴，把极智科技奢华的全球市场最塔尖的产品FF 91 Futurist早日高品质、高产品力地交付到全球塔尖未来主义者用户手中。
凤凰网科技讯2月21日消息，天眼查App显示，近日，高露洁棕榄有限公司与上海苏宁易购商业管理发展有限公司买卖合同纠纷执行裁定书公开。图源+天眼查文书显示，法院于2022年2月作出相关案件民事判决，判决被告上海苏宁易购商业管理发展有限公司向原告高露洁棕榄有限公司支付货款227万余元及利息。图源+天眼查值得一提的是，上海文鹓商贸有限公司、上海美丰商业有限公�
近几年火热的电商直播行业改变了人们的购物习惯，线上消费经济崛起，同时也带火了消费分期，凭借“先享受后付钱”的消费优势，分期消费俨然成为了当下年轻人的一种消费方式。作为一种消费模式，分期消费已经渐成主流。飞行卡认为，在消费分期领域，能否打破既有格局的关键，取决于谁的信用消费类产品体验和产品设计更符合年轻群体的需求，谁才可能在这场战争中迎来更广阔的发展空间。
3 月 1 日，快手电商 38 节正式开幕。本次 38 节，快手电商以“春季上新、大 牌大补“为主题， 3 月 1 日- 3 月 8 日活动期间，快手电商推出了分期免息加大 牌大补双重可叠加福利，延长用户支付周期的同时，无需承担利息，同时还能享受平台大 牌大补高额补贴，可谓是带给用户开春的第 一波实惠性价比！另外，还有包括直播间消费金（冲 1000 抵 1100 起）、节日专属券等多种用户福利玩法，累计将拿出 10 亿消费券补贴用户，助力用户购买心仪好物！直播间消费金是本次快手 38 节的重磅玩法之一。活动期间，用户在活动主播直播间充值消费金即
在又一轮裁员浪潮之后，推特产品管理总监埃丝特·克劳福德不再在公司工作。克劳福德领导了推特的多个项目，包括公司的Blue项目以及推特即将推出的支付平台。她还评论了马斯克去年将公司员工减半的大规模裁员，当时她在+Slack+上写道:“无论谁拥有公司，都需要大幅裁员才能生存。
2月17日，一则招聘信息引起网友关注热议，原因是要求员工接受克扣工资”。四川成都一网友发文称，某公司在任职要求中注明，能接受克扣员工工资”，引起广泛关注。”这还有人去的话，那肯定不是正常人”、以前还藏着掖着，现在终于可以明目张胆了”。
最近情人节快到了。刚好前几天和一个办婚庆的朋友吃饭，问他最近行情如何，他说行情很好，快赚麻了。
3月3日消息，据九派新闻报道，有网友发文吐槽称一公司招聘外贸业务员，要求是农村孩子且非独生子女，并要求应聘者是应届毕业生或毕业一年以内，或28-35岁已婚已育，该网友称感觉就是想招好欺负的。聊天截图显示，HR称他我招人的原则一是农村孩子；二是不是独生子女；三是英语能沟通交流；四是不是花瓶、但仪表端庄；五是应届毕业生或毕业1年以内的、或28-35岁已婚已育的。如果符合以上要求就加微信详谈。对此，该公司一工作人员表示，独生子女可能面临工作几年便要回家结婚照顾父母的情况，对公司来说非常麻烦。对于为何要求农村孩子，该?
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。