苹果头显或将加入连续互通功能：现实、虚拟无缝切换

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日消息:苹果公司计划为其即将推出的混合现实头显引入新的Continuity（连续互通）功能，以实现设备和虚拟工作空间之间的无缝切换。

对于任何不熟悉这个术语的人来说，连续互通功能是苹果公司对其生态系统中的所有设备进行互换通信的方式的描述，允许用户在它们之间切换而不中断他们正在做的事情。

例如，Handoff（接力）使你能够在一台设备上开始工作，然后切换到附近的另一台设备上，在同一个应用中继续你的工作。连续互通功能的其他例子包括AirPlay to Mac、Sidecar、Universal Control和Continuity Camera。

上周，欧洲专利局公布了苹果公司的一项专利申请，题为「用于扩展现实（XR）系统的多设备连续性」，其中苹果公司提供了一些例子，说明它设想的类似Handoff的互操作性如何在XR头显和其他苹果设备之间运作。

目前尚不清楚苹果公司计划在多大程度上推动其传闻中的头显的连续互通性。根据外界对该头显的了解，它将不需要iPhone来运作，并能独立使用。它将运行「xrOS」，一个专门为AR/VR体验设计的新操作系统。xrOS将包括iOS应用程序，如Safari、照片、信息、地图、Apple TV+、苹果音乐、播客和日历，以及为头显定制的FaceTime应用。

头显将没有可穿戴的控制设备，而苹果则依靠设备上的无数个摄像头所检测到的手势。例如，打字将通过眼球运动和手势的方法完成。

苹果仍计划在今年6月的WWDC上发布第一版头显，可能被称为「Reality Pro」。该设备最早将于2023年底发货。

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