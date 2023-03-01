Windows 11发布更新：任务栏集成了必应聊天

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:如果你正在使用微软公司的 Windows11系统，那可能很快可以体验直接在 Windows11任务栏中与新版必应聊天机器人“聊天”了。

微软周二表示，在Windows11最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。 PC 用户可通过直接在 Windows11的搜索栏中输入请求和问题来与 必应聊天机器人交谈。

目前已经能够访问必应人工智能预览版的用户将能够从 Windows 搜索框中启动聊天。

在此次版本更新中，Windows11还带来了多项新功能，微软iOS 版iPhone Link 工具的新版本将允许 Windows PC 用户连接到苹果 iPhone ，可以发送和接收消息、电话和通知。

新版本的Windows还扩展了此前桌面小组件的功能。在原有功能的基础上新增包括手机连接、Xbox game Pass、Microsoft365等系统功能插件，以及Meta、Spotify等第三方插件支持，并支持全屏显示小组件窗口。

另外，在最新版的Windows11中用户还可以通过截图工具进行屏幕录制，使用记事本时增加标签页等功能。

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