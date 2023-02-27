1688平台将不再接收危化品商家入驻 停止相关提交审核

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:今日，1688平台发布关于平台调整危化品经营的通知（以下简称公告）。
公告称，根据《关于加强互联网销售危险化学品安全管理的通知》（应急〔2022〕119号）要求，从即日起1688平台将不再接收危化品商家入驻同时停止《危险化学品生产许可证》及《危险化学品经营许可证》的提交审核。
2023年3月13日起1688平台将对危化品类商品逐步进行禁售，1688平台会对系统不定期升级，升级过程中对危化品在平台上的展示和经营会产生影响，请商家谅解。
平台本次调整仅对店铺内危化品商品有影响，店铺内其余商品经营可以参照1688规则要求继续经营。
《关于加强互联网销售危险化学品安全管理的通知》（应急〔2022〕119号）【相关原文要求】:
一、严格规范互联网销售危险化学品相关行为。通过互联网销售危险化学品的企业，必须依法取得危险化学品生产企业安全生产许可证或危险化学品经营许可证，并按照《互联网危险物品信息发布管理规定》要求，依法取得互联网信息服务相关业务经营许可或备案后，方可在本企业网站发布危险化学品销售信息，不得在本企业网站以外的互联网应用服务中发布危险化学品销售信息及建立相关链接（不包括日用化学品、医药用品）。电商平台不得为平台内经营者提供危险化学品销售信息发布服务。禁止个人在互联网上发布危险化学品销售信息。
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