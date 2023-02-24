李彦宏称文心一言将改变云计算游戏规则

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:近日在百度Q4财报电话会上，百度董事长兼CEO李彦宏表示，百度将对外开放其生成式AI产品文心一言，这一举措将根本性地改变云计算市场的游戏规则。将文心一言，百度App，以及百度搜索整合在一起，将增强我们的用户体验，文心一言的新功能有助于获取更多新用户，改善用户参与度，也将提升公司产品对于广告客户的吸引力，进而推动公司营收的长期增长。

李彦宏称，通过文心一言推出更多会话服务的新功能，将首先将文心一言功能嵌入到搜索服务之中，并在3月份上线。在技术创新方面，百度处于领先地位，2019年3月份就推出了文心一言服务，参数量也提升至远超1000亿个，通过数十亿用户的搜索需求以及其他方面的教育得到训练。从自然语言技术（NLT）的角度看，文心一言是最先进的中文模式，也不只是语言，还有对于中国文化的理解，对于中国市场而言，文心一言3.0已经是极为本地化的人工智能基础模型。

关于盈利机会，李彦宏还表示，文心一言被整合到百度搜索中，以增强用户体验。用户将更加依赖百度来完成各种任务和满足各种需求，因此将显著扩大搜索业务的市场规模。文心一言的训练由每日几十亿次的用户搜索完成，壁垒非常高，需要多年的重大投资，百度在这方面具备非常强的先发优势。

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