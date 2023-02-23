Notion AI 结束内测 人工智能辅助功能正式上线

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日消息:Notion是一款集成了笔记、知识库、数据表格、看板、日历等多种能力于一体的应用，它支持个人用户单独使用，也可以与他人进行跨平台协作。许多人使用Notion服务来撰写笔记。

去年 11 月，该服务发布了名为Notion AI的人工智能辅助功能，现已正式对外开放，所有用户都可以使用，让用户更容易通过人工智能方式整理个人笔记内容。

根据Notion的说明，自从去年公布此项功能后，已吸引超过 200 万名用户注册，而从前期测试使用情况显示，多数参与测试用户并非使用Notion AI来撰写博客或电子邮件内容，而是主要用于内容整理，使个人撰写内容变得更有条理、易读。在Notion AI操作界面中，同样提供了可根据需求设置选项，以此来调整输出内容长度、更改描述方式，甚至可用于检查语法或拼写错误。此外，许多用户也利用Notion AI来提升个人撰写内容的质量。

从现在起至 4 月 5 日，Notion将向所有用户提供免费 20 次Notion AI人工智能互动次数，此后将会以每月 10 美元的价格计费，而一年的订阅方案则可享受 8 折优惠，Plus、Business与Enterprise用户也同样将以每月 10 美元的价格计费。

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