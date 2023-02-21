快手电商新增《店铺经营号、授权号开通及绑定规则》

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:日前，快手电商发布公告称，为了满足品牌和达人商家经营矩阵帐号（自有或授权）并希望对帐号进行统一管理的经营需求，平台特此制定《店铺经营号、授权号开通及绑定规则》，商家可通过绑定授权号实现为店铺0佣金带货的经营诉求。规则于2023年2月28日正式生效。

据悉，店铺经营号指在快手平台内开设个体店、普通企业店、旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店的账号（无需商家自行申请）。

授权号指未开设快手店铺（或已关闭）但需开通电商达人身份，授权号分为店铺形象号和店铺人设号。

店铺经营号可以通过绑定授权号，实现授权账号0佣金推广店铺经营号的商品，帮助商家特别是品牌商家实现店铺+达人多账号协作的矩阵账号（自有或授权）运营管理模式。

开通门槛

（1）店铺经营号:购物体验分大于等于4.31分且账号处于安全状态;

（2）授权号:购物体验分大于等于4.31分且账号处于安全状态。

绑定要求

（1）认证主体:店铺经营号与授权号任意一方开通了“蓝V认证”，蓝V认证主体与店铺经营号开店主体需保持一致(店铺经营号蓝V认证主体、店铺经营号开店主体、授权号蓝V认证主体三者保持一致)

（2）账号昵称:

①授权账号昵称中体现“品牌”需要与经营号店铺名称中的“品牌”保持一致;

②授权账号昵称中体现“店铺类型词”需要与经营号电商店铺类型保持一致（店铺类型词:旗舰店/专卖店/专营店/个体店/企业店等）。

绑定授权号数量

（1）开设卖场型旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店的店铺经营号可绑定授权号的数量为:10个;

（2）开设普通企业店、个体店的店铺经营号可绑定授权号数量:3个;

（3）1个授权账号只允许绑定1个店铺经营号。

绑定权益

通过绑定关系，授权号商品列表页可手动添加经营账号店铺内商品，且实现0佣金推广经营号店铺内商品。

推广限制情形

（1）经营号店铺类型为官方旗舰店/旗舰店/专卖店/专营店/卖场型旗舰店的:

①授权号为形象号，在商品列表、短视频/直播间小黄车只能展示绑定经营号的店铺商品，不允许去分销选品中心推广其他货主商品;

②授权号为人设号，在商品列表、短视频/直播间小黄车既可以展示绑定经营号的店铺商品，也可以展示在快分销平台选择的商品。

（2）经营号店铺类型为个体店/普通企业店的:

绑定的授权号（含形象号和人设号），在商品列表、短视频/直播间小黄车既可以展示绑定经营号的店铺商品，也可以展示在快分销平台选择的商品。

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