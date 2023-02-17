You.com 通过多模式聊天搜索对抗谷歌和微软

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:You.com的创始人 Richard Socher表示，他的公司一直在追赶搜索领域的巨人——谷歌。他称，他的公司在12月上线了基于生成 AI 的搜索引擎，比其他搜索巨头发布公告早了几个月。

今天，该公司宣布它正在抢先一步，并在此基础上进行多模式搜索。这意味着它可以添加文本以外的元素来帮助更准确地回答问题。假设你问一个问题，比如“哪家公司拥有最多的 CRM 市场份额”，你会得到“Salesforce”的答案，如果你继续问“Saleforce 的股价是多少?”，你会得到一张股票图表基于文本的答案。

Socher 说，这是基于聊天的搜索的一大飞跃，并使他的公司领先于谷歌、微软等竞争对手。Socher 表示:“我们不会像其他所有语言模型那样编一堆数字，而是会在对话中直接向您展示我们的股票应用程序。”

他认为这是回答此类问题的一种更有效的方法，并且这些不同的方式可以根据上下文应用于其他问题。“从文本、代码、表格、图形、图像和交互元素的不同模态的意义上来说，让大型语言模型成为多模态是向前迈出的一大步——有时这是回答问题的最佳方式，它比任何文本都更好”他说。

当 You.com 比文本更有助于回答问题时，会显示图表或其他元素。图片来源: You.com

Socher表示，目前人工智能搜索引擎还是一片蓝海，可发展空间巨大。但我们于2020年底推出的You.com采用的是一种新的搜索方式，目前其他公司还无法提供。

Socher称，他希望You.com能够成为打破谷歌在搜索引擎的垄断。虽然谷歌也在搞AI ，但它最终只会利用AI绑架用户，以服务于它的真正目的:广告。“”我们正在将 You.com 打造成一个开放的搜索平台，并强调通过 You.com 应用程序直接满足用户需求，而不是用广告轰炸人们，”

Socher目前不愿讨论他公司搜索背后的技术，担心他的竞争对手会利用它来对付他，但他表示他会在某个时候透露他用来构建公司搜索解决方案的秘密武器。

“我们目前还没有真正暴露我们是如何构建它的。我明白有许多人都很想知道我们是如何做出这一切的。但有很多人正试图模仿我们在做的事情，除非我们至少是作为一家初创公司上线或盈利，才能分享我们所有的技术，甚至是高层次的或关于我们如何做任何技术的细节，才有意义，”他说。

他说公司每个月以两位数的百分比增长，现在每天都有数百万人使用该网站。他们仍在考虑如何盈利，但不会像Google或Bing那样。

“我们不必每天赚五亿美元。作为一家初创公司，我们现在没有那种压力。但今年我们会考虑货币化，我们会尝试探索不同的路径，”他说。这包括私人广告、订阅不同的附加组件，比如他们拥有的可以帮助用户每周支付几美元的论文和博客文章，他们还可以打开平台来构建第三方应用程序，比如显示的股票应用程序股票图表。

“你可以让第三方应用程序只销售一项服务，当用户有兴趣购买该公司销售的商品时，我们就会从中分一杯羹。因此，这有点像在漏斗的末端而不是漏斗的开始货币化，这就是广告所做的，”他说。

他当然明白自己面临着一些强大的竞争，但他相信You.com已经找到了一种从竞争对手中脱颖而出的方法。

“毫无疑问，这肯定是一个十分激烈的领域，你需要构建既独特又不同的东西，但同时又要足够出色，以捕捉人们目前期望从搜索引擎中得到的大部分东西，”他说。

“这就是我们所做的，这也是我们现在能够成长并让人们看到搜索引擎可以或应该能够为他们带来的全新视角的部分原因。”

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