三星希望在移动设备上增加类似 ChatGPT 的功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:三星可能正在努力为其消费电子产品带来先进的对话式人工智能能力。上周在马来西亚举行的新闻发布会上，三星电子总裁兼移动体验部门负责人卢泰文暗示，三星可能会与全球IT公司合作，开发基于人工智能的新技术。

卢泰文以ChatGPT为例说，「ChatGPT的机器学习和深度学习正在展示创新的语言模型将为三星进一步发展铺平道路。」ChatGPT是一个先进的人工智能聊天机器人，使用生成性预训练转化器（GPT）语言模型，以对话、自然的方式回答查询和解决问题。

三星可能想利用先进的语言模型，为其移动设备带来更好的人工智能能力，包括智能手机、平板电脑和可穿戴设备。报道称，三星的人工智能研发中心「愿意与各种合作伙伴合作，在未来找到更好的人工智能技术」。

三星已经有一个对话式人工智能Bixby，嵌入其移动设备中。它没有ChatGPT那么先进，但早在2017年，三星就收购了韩国创业公司Fluently，以加强Bixby的对话技能。

考虑到这一点，三星希望其移动设备上有更强大的对话式人工智能的想法并不新鲜。但现在，随着ChatGPT获得更多的关注，以及谷歌以其自己的对话式人工智能 Bard 追赶聊天机器人的行列，三星似乎正在寻找人工智能合作伙伴，以开发或在其移动设备上实施类似的工具。

三星还将人工智能用于许多其他产品，包括吸尘器和家用电器，因此，该公司关于未来先进语言模型的愿景可能超越智能手机和平板电脑。

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