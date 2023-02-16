一张图看懂 | 2023年美国工作场所排行榜

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:要了解公司的工作文化，还有什么比听取内部人士的意见更好的方法呢?

在上图中，visualcapitalist平台根据Glassdoor上的员工评论，分析了过去五年美国顶级雇主的变化，该网站允许现任和前任员工在公司文化、薪酬、福利、多样性等方面匿名评论他们的雇主。

科技公司表现最好

尽管2022年大规模裁员，但科技公司在2023年 Glassdoor 最佳工作场所榜单中的占比超过40%。成立于2009年的客户成功软件公司 Gainsight 五年来首次进入前15名，并获得了在年度最佳雇主中排名第一。

HubSpot 和 NVIDIA等公司在榜单上名列前茅，在薪酬、福利、领导力和职业发展方面得到了员工的一致好评。

另外，拥有超过10，000名员工的管理咨询公司 Bain & Company 在过去五年中一直位居前三。或者看看快餐连锁店 In-N-Out Burger，其员工在匿名 Glassdoor 评论中一直对高薪和灵活的日程表赞不绝口，这使该公司自2015年以来成为美国20大雇主之一。

在上图中，你可能会注意到苹果和 Meta 这两个公司今年竟然没有进入前100名。Salesforce 的排名也自2015年以来首次跌破前50名，排在第75位。尽管科技公司在2023年表现相对较好，但这些公司的排名下滑并退出榜单。

由于全球经济在2023年面临不确定性，观察这些公司在员工满意度方面的表现是有趣的。在裁员和经济增长放缓的背景下，领导层如何应对艰难的对话并为员工挺身而出可能非常有说服力，这可能会导致2024年名单的构成完全不同。

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