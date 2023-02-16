抖音生活服务发布行业探店规范 严厉打击“虚假种草”行为

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:抖音生活服务宣布发布发布行业首个“探店规范”，打击虚假宣传行为，并明确了商家和网络达人在探店合作过程中应遵守的行为规范和权利责任。

规范首先落地探店业态最活跃的餐饮行业。同时，平台还推出了相关撮合产品，以保障探店规范的实施，维护消费者、商家、达人的权益。

官方表示，该规范和产品已在成都、南京等8个城市率先试点，经测试优化后将逐步推广至全国。去年以来，多地政府在促消费系列举措中就提出，鼓励餐饮等企业通过直播带货、探店引流等方式开展促消费活动。2022年，在抖音生活服务平台，72%的商家邀请过达人探店并收获订单。

规范明确严厉打击“虚假种草”行为，禁止商家达人对商品进行虚假夸大描述、超范围宣传、虚构商品来源背景等虚假宣传行为。一经发现，将按照《生活服务创作者违规管理规则》，处以警告、下架视频、帐号降级、封禁投稿等处罚动作，并将纳入对商家、达人的评级评价体系，消费者也可通过视频举报向平台反馈。

2022年，抖音生活服务累计处置虚假宣传违规视频182万条、违规账号60万个。

对于探店合作，《餐饮探店规范》规定了双方在“明确意向确认”“预约探店”“到店拍摄”“内容创作”“履约结算”等环节中，应当遵守的各项行为标准和要求。同时，根据商家差异化推广需求以及达人探店偏好，推出了“自由探店”及“合作探店”两种探店模式，以匹配双方需求。

抖音表示，未来，抖音生活服务还将通过商家服务分、达人信用分等机制，引导和激励商家达人持续成长，完善长效治理和处置机制，助力打造更健康的行业生态。

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