抖音电商严打创作者演戏炒作手法售卖假冒商品行为

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:日前，抖音电商发布了关于利用演戏炒作手法售卖假冒商品（金银玉石、文物）的处罚公示。
公告称， 近期，有部分创作者、商家通过电商直播间利用演戏炒作手法欺瞒消费者，售卖虚假材质金银、玉石以及假冒文物，并且过程中存在录播、挂A卖B等规避平台规则行为，严重侵害消费者权益，干扰正常经营秩序，严重违反平台规则。
请各位创作者、商家自查自纠:
经发现商家违规的，将按照《商家违规行为管理总则》、《【商家—不当获利】细则》、《【商家—危及消费者权益】细则》等平台规则对违规商家采取扣除严重违规积分、扣除全部应缴保证金/扣除全部应缴保证金同等金额货款、罚没违规金额货款等处罚措施;
经发现创作者违规的，将按照《电商创作者违规与信用分管理规则》、《【画风低质:演戏炒作】实施细则》、《「材质虚假宣传行为」实施细则》等相关规则规定，对违规创作者予以永久关闭电商权限、扣除保证金、冻结佣金60天等处罚措施。
「演戏炒作」违规表现形式包括但不限于:演戏炒作行为表现为围绕商品产生矛盾、演绎冲突剧情。演戏炒作行为包括但不限于以下行为:
出现故意撕扯推搡、肢体冲突、摔东西、争吵、大喊大叫等恶意冲突的行为;
直播间主播与商家或者品牌方的砍价、要求加赠商品数量/赠品的行为，包括但不仅限于制造冲突，强迫“商家”、团队成员等改低价，或在其不同意情形下“擅自修改低价”以展示“让利优惠”的行为;
演绎离婚、出轨、婆媳矛盾、家暴、斥责败家等家庭成员冲突、矛盾的行为;
以直播连麦形式，炒作冲突、矛盾剧情，或演绎煽动粉丝恶意举报、恶意差评等强迫创作者改低价的炒作行为。
「材质虚假宣传行为」违规表现形式包括但不限于:
金银饰品类
宣称商品为纯金材质，但实际却为镀金或18K金。
珠宝玉石类
典型行为如将人工宝石描述为天然宝石。 另外，对于包金包银、镀金镀银类仿真饰品（内含物为非贵金属，如胶水、树脂、塑料等），请明确说明商品的材质、工艺等信息，不得宣传为“足金”、“纯金”、“黄金”、“足银”、“纯银”等贵金属材质。「危及消费者权益」违规表现形式包括但不限于:
商家交付的商品存在大量劣质、描述不符的情形;
品退率、投诉率、差评率、体验分等指标异常;
商家相关行为已产生或有可能产生负面舆情;
商品出现大量纠纷投诉，涉嫌质量不合格或存在描述不符。
「商家-不当获利」违规表现形式包括但不限于:商家通过店铺及其关联主体，有组织地规避平台规则、协议或法律法规。
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