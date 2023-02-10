抖音电商严打创作者演戏炒作手法售卖假冒商品行为

作为一个社区平台，各个领域的创作者无疑都会成为推特广告收益的来源，因此希望创作者能够得到推特部分广告收益分成的呼吁也始终不曾停下。近日，马斯克宣布，推特将于创作者分享出现在回复中的广告收入。但这个看起来不错的新规，却有着一个让人摸不着头脑的要求：只有开通了推特的蓝V会员，才有资格获得广告收益分成。也就是说，如果你不愿意开通会员，那么无论推特在你的推文下插入了多少广告，你都无法获得哪怕一分钱的相关收益。据悉，蓝V会员没有收费8美元，订阅方案的优势包括广告量减半、可上传较长的影片、根据内容质量排列推文?