据悉，在 2022 年下半年，深光科技 2022 教育智能硬件——小光同学AR智能投影学习机上线有品众筹！并在短短的 2 天内，完成了 100 万的众筹目标，无论是产品体验还是用户反馈，都获得了较高的评价。小光同学更是为教育硬件市场打造一个全新的品类概念——“无屏”投影学习机，意为通过投影交互取代触摸屏学习机，以纸电融合的投影交互方式，让智能学习摆脱屏幕的束缚，回归纸面与桌面，为桌面学习提供护眼和沉浸的解决方案。春节临近，年味渐浓，又到了采购年货的时候，除了吃喝玩乐的一些常规选项外，智能学习设备也成为了年货消费的主流