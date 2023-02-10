站长之家 2 月 10 日讯：京东宣布，蒂芙尼正式入驻京东，开启品牌在中国与第三方线上零售平台的首次合作。即日起，消费者可通过京东APP搜索“蒂芙尼”或“Tiffany”，直达品牌官方旗舰店选购。
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站长之家 2 月 10 日讯：京东宣布，蒂芙尼正式入驻京东，开启品牌在中国与第三方线上零售平台的首次合作。即日起，消费者可通过京东APP搜索“蒂芙尼”或“Tiffany”，直达品牌官方旗舰店选购。
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腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
知名游戏开发商R星正式入驻哔哩哔哩网站，帐号名为RockstarGames”，不过帐号暂未进行官方认证，截稿前，帐号粉丝数为11.3万。RockstarGames还上传了首支视频《GTAOnline》竞技场之战活动宣传片，视频4小时播放量为37.7万。不知道R星有没有把《GTA6》的文件夹建好？
抖音生活服务推出团购配送，旨在为更多餐饮商户提供新的经营场景和有效的经营增长路径。开启北京、上海、成都3个城市自助入驻。附：自助入驻方式1.入驻要求城市:目前仅限北京、上海、成都3个城市开放入驻商家:目前仅限餐饮商家入驻抖音来客:商家需先入驻抖音来客后才能开通「团购配送」入驻*已经入驻抖音来客并符合开通要求的商家可以直接打开抖音来客App点击“开通团购配送”即可完成入驻2.开通方式目前支持以下两种方式入驻，商家可选其一开通「团购配送」功能。
1月16日消息，京东物流宣布其亚洲一号广州花都智能产业园（以下简称“广州花都亚一”）全面启用，作为京东物流在华南地区最大的发运枢纽中心，广州花都亚一为抖音平台商家，及美妆、箱包、酒水等消费品行业商家提供仓储服务，并通过智能物流分拣中心和丰富的干支线网络，辐射全国各地消费者。目前，广东省内90%的京东自营订单都可以实现当日达或次日达。今年春节期间，使用广州花都亚一仓储服务的商家也能实现“春节不打烊”，海量商品将第一时间配送到消费者手中。作为集仓储、分拣、转运等功能与一体的综合性物流园区，广州花都亚一分拣
凤凰网科技讯 2月10日消息 京东云旗下言犀人工智能应用平台将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。京东云产业版ChatGPT将通过在垂直产业的深耕，快速达成落地应用的标准，并不断推动不同产业之间的泛化，形成更多通用产业版ChatGPT，构建数据和模型的飞轮，以细分、真实、专业场景日臻完善平台能力，最终反哺和完善通用ChatGPT的产业应用能力。1个平台：ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级。
据悉，在 2022 年下半年，深光科技 2022 教育智能硬件——小光同学AR智能投影学习机上线有品众筹！并在短短的 2 天内，完成了 100 万的众筹目标，无论是产品体验还是用户反馈，都获得了较高的评价。小光同学更是为教育硬件市场打造一个全新的品类概念——“无屏”投影学习机，意为通过投影交互取代触摸屏学习机，以纸电融合的投影交互方式，让智能学习摆脱屏幕的束缚，回归纸面与桌面，为桌面学习提供护眼和沉浸的解决方案。春节临近，年味渐浓，又到了采购年货的时候，除了吃喝玩乐的一些常规选项外，智能学习设备也成为了年货消费的主流
昨日（1月28日），抖音在APP内悄悄上线了“抖音超市”——没有过多的宣传和铺垫，甚至还没有专门的入口。用户需要在搜索栏或购物入口内搜索“抖音超市”，才能够进入超市购物。以后在抖音，也可以轻松买到各类生活日用品了。
站长之家 2 月 8 日讯：京东宣布，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（京东仓储REIT）在上海证券交易所上市。
从1月24日0点起，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋：归来》《暗黑破坏神3》《星际争霸2》《魔兽争霸3：重制版》《风暴英雄》等七款游戏正式国服停运。网易和动视暴雪发布公告，由于授权协议即将到期且没有达成新约协议，网易将正式停止暴雪游戏产品的运营。若因此功能造成玩家虚拟财产损失或无法游戏，暴雪方面应承担全部责任。
凤凰网科技讯 2月1日消息，今日网传刘强东生子后就立即回国工作了。接近京东的人士向凤凰网科技透露，刘强东确已回国工作。对此有网友表示，“我还在家里过年休息，也得起身投入工作了。
声明:本文来自于微信公众号 蝉妈妈，作者:蝉妈妈，授权站长之家转载发布。在新的一年，抖音电商依旧在积极地拓展自身的业务边界，我们也期待，抖音超市能否后发制人，强力追赶，打出自己的差异化特色。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。