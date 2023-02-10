报告： 2022年Q4中国智能手机出货量同比下降14.8%

按照传统，iPhone新机在每年的第三季度发布，第四季是Apple的传统出货最高峰。2022年第四季度出货为7400万台。虽然比上个季度增加了41.6%的出货，但是同比却下跌了13.3%。尽管此次出现大幅同比下跌，但是Apple还是保住了在第四季度出货排名第一的传统。由于第四季绝大部分品牌都出现了类似或者更大的同比下跌，因此，从市场份额来看，Apple的全球市场份额不降反升，从去年的24%增加到今年的25%。尽管如此，Apple 还是受到一些影响，今年第四季度，它还是打破了连续8个季度的同比增长季度的记录。