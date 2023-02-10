报告： 2022年Q4中国智能手机出货量同比下降14.8%

站长之家 2 月 10 日讯：TechInsights的最新研究指出， 2022 年Q4 中国智能手机出货量同比下降14.8%，至 7140 万。苹果在该季度以创纪录的出货量份额位居榜首，荣耀和vivo紧随其后。
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今天Canalys发布智能手机出货量报告，报告显示，中国大陆2022年智能手机市场同比下降14%，出货量2.87亿部，是十年来首次跌入3亿部以下。中国大陆2022年各厂商的手机出货量排名为：vivo、荣耀、苹果、OPPO、小米，其中荣耀2022年出货量同比增长30%，是在中国大陆增长最为迅猛的手机厂商。出货量第一名的vivo，占据18%的市场份额，2022年在高端手机市场的成长也是比较瞩目。
按照传统，iPhone新机在每年的第三季度发布，第四季是Apple的传统出货最高峰。2022年第四季度出货为7400万台。虽然比上个季度增加了41.6%的出货，但是同比却下跌了13.3%。尽管此次出现大幅同比下跌，但是Apple还是保住了在第四季度出货排名第一的传统。由于第四季绝大部分品牌都出现了类似或者更大的同比下跌，因此，从市场份额来看，Apple的全球市场份额不降反升，从去年的24%增加到今年的25%。尽管如此，Apple 还是受到一些影响，今年第四季度，它还是打破了连续8个季度的同比增长季度的记录。
中关村在线消息：1月19日，数据分析机构CINNOResearch发布2022年中国智能手机销量报告，该榜单根据月度国内手机销量监测为数据基础，提出2022年国内手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%，创下2015年以来最差年度销量成绩，8年内将首次跌破3亿部。2022年中国手机市场苹果仍以强劲表现站稳第一位置；荣耀市场表现稳定，跃升至第二位置。我们会持续跟进更多信息。
国际数据公司手机季度跟踪报告显示，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7，292万台，同比下降12.6%。2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。2022年全年，华为牢牢占据国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达47.4%；三星排名位居第二位，占据16.5%的市场份额。
市场研究机构StrategyAnalytics宣布，2022年Q4平板电脑全球出货量下降8%，至4420万部。2022年Q4，安卓手机出货量同比下降18%，市场份额降至48%。华为平板电脑同比下降21%，为140万部。
中关村在线消息：1月29日，国际数据公司IDC发布了对于2022年中国智能手机的调查报告，全年国内市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。IDC指出，2022年第一季度虽然需求低迷，但出货量却是最高的一个季度；第三、第四季度市场有所好转，但仍延续了较为低迷的市场状态。相信在2023年内各大手机厂商还将继续加码产品研发，恢复消费者信心，实现市场需求反弹。
科技市场独立分析机构Canalys发布报告称，2022年第四季度全球智能手机出货量下降18%，跌至2.97亿部。由于需求疲软，2022年，各厂商的总出货量不足12亿部，导致全球年出货量下降12%，创十年来最低。由于零售商和电信公司不愿增加库存水平，厂商必须仔细规划其新产品的发布。
研究机构的数据显示，在去年四季度，全球智能手机的出货量同比下滑17%，苹果新推出的iPhone 14系列智能手机在这一季度虽然遭遇供应挑战，但他们整体的出货量是顺利登顶。研究机构的数据显示，在去年四季度全球新出货的智能手机中，苹果iPhone所占的份额为25%，较上一年同期的23%提升2个百分点，再次跃居首位。分析师在报告中还提到，中低端智能手机的需求在此前一个季度就已有明显下滑，高端智能手机的需求在四季度开始显现疲软。
2022年已经过去了在过去的一年，中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。第三方调研机构IDC送出的报告显示，vivo成为了去年中国智能手机的老大，全年市场份额达到了18.6%，紧随其后后的是荣耀，份额达到了18.1%。至于小米和OPPO，前者去年第四季度发布的Reno9系列，继续在2000-4000元人民币价位段市场表现强劲后者的小米13系列延续了下半年小米12SUltra系列的不错口碑，在4000元人民币以上价位段的高端市场有明显提升。
据数据分析机构CINNOResearch最新数据，2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%。2022年中国智能手机市场表现低迷，终端消费情绪不高，再加上智能手机产品已进入发展成熟期，消费者换机动能不足，市场成长趋缓，出现供过于求的现象。虽然手机市场整体表现低迷，但是2022年中国市场折叠手机销量将增至约280万部，同比增长142%，已成了手机市场的一大热点，各大主流品牌在此领域不断发力。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。