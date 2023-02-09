抖音电商开展专项治理珠宝行业“假冒黄金”等材质商品

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:日前，抖音电商发布了关于珠宝行业“假冒黄金”等材质商品专项治理公告。

公告称， 黄金材质类商品（包括素款黄金及黄金镶嵌材质）属于贵金属，应发布在珠宝文玩行业的“黄金/彩宝/钻石/珍珠”、“翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石”、“珠宝/文玩/收藏品(定制专用)”类目下，且为平台定向准入类目商品。平台为进一步加强对“黄金”等特殊材质商品的管理，营造健康的网络购物环境，平台将针对假冒黄金、或者易引起消费者混淆的“假黄金”商品进行专项治理。

公告明确要求，商家/创作者参考《【珠宝文玩】行业准禁售商品细则》中1.4的要求:时尚饰品类目下，不得发布仿黄金的金属商品，具体为表面为金黄色，类似黄金外观（镀金、包金等）或黄金工艺(车花、喷砂、拉丝、花丝等)的银制品或合金制品。

根据《【珠宝文玩】行业管理规范》中2.2.3要求:珠宝文玩行业中，除部分非管控类目外，其余如黄金等受管控类目商品均需申请平台QIC入驻，申请通过后需将商品发送至平台QIC仓，经由仓质检后发货，具体类目管控明细详见《强管控类目清单 》。

同时商家/创作者不得在商品详情页及直播宣传中使用与黄金类强关联的“5D”、“4D”、“3D”、“硬金”等信息。所有商品需对其材质进行准确描述，不得引起消费者误解。

商家如存在上述违规售卖假黄金的行为，平台将按照《【商家—危及消费者权益】细则》、《【商家—不当获利】细则》等平台规则处以冻结货款、扣除违规所得货款或店铺清退等处置措施。如宣传存在上述混淆信息的行为，将按照《【商家—虚假宣传】细则》和违规程度进行处置。

创作者多次或大量违规、侵犯消费者合法权益危及交易安全（包括但不限于关联帐号严重违反法律法规与平台规则、大量消费者投诉属实）的，平台将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《电商创作者帐号管理规则》等平台规则处以限制使用或永久封禁电商权限、扣除保证金、冻结佣金60天等处罚。

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