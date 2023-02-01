小鹏汽车： 1月共交付汽车5218台

站长之家 2 月 1 日讯：今日，小鹏汽车公布 1 月交付成绩称，由于春节期间部分交付推迟， 2023 年 1 月小鹏汽车共交付5， 218 台，其中G9 交付2， 249 台。
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站长之家 2 月 1 日讯：今日，小鹏汽车公布 1 月交付成绩称，由于春节期间部分交付推迟， 2023 年 1 月小鹏汽车共交付5， 218 台，其中G9 交付2， 249 台。
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企查查APP显示，近日，广州鹏跃汽车发展有限公司发生工商变更，公司注册资本由15亿元人民币增至18.8亿元人民币。企查查信息显示，该公司成立于2021年，法定代表人为夏珩，由广州小鹏汽车科技有限公司全资持股。
1月19日消息，小鹏汽车发布公告称，于2023年1月18日，公司根据2019年股权激励计划向141名集团雇员授出合共321.5万股限制性股份单位，A类普通股于授予日期的收市价格每股36.40港元。截至2023年1月18日收盘，小鹏汽车报收于36.4港元，下跌2.93%，成交额5.69亿港元。
小鹏汽车官方宣布，未来几个月将在挪威、荷兰、瑞典和丹麦开设四个小鹏交付和服务中心，提供交付前检查、售后和维修服务，服务中心预计将于2023年上半年开放。小鹏还将为客户提供全面的服务协议（包括车辆电池的八年保修）、轮胎存储，并通过小鹏应用程序获取车辆信息，如服务要求和历史以及汽车状态。到2023年底，小鹏将在欧洲各地开设更多服务点，以便在这些市场实现更大的覆盖面。
站长之家 1 月 30 日讯：小鹏汽车宣布，长城汽车原总经理王凤英已被任命为公司总裁，自 2023 年 1 月 30 日起生效。将负责公司的产品规划、产品组合管理和销售业务，向公司董事长兼首席执行官何小鹏汇报。
DoNews1月29日消息，据广州日报报道，广东省召开广东省高质量发展大会。小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏汽车作为一家成长于广东，扎根于广东的智能汽车制造企业，将在2023年以此为契机，继续推动高质量发展。小鹏 G9Robotaxi 已经开始运营。
企查查APP显示，近日，肇庆小鹏智能智造研究院有限公司成立，法定代表人为夏珩，注册资本100万元人民币。该公司经营范围包含:电机及其控制系统研发;物联网技术研发;能量回收系统研发;汽车零部件及配件制造等。截至2022年12月31日，小鹏汽车历史累计交付量已达到258，710台。
1月17日下午，小鹏汽车官宣降价，整体降幅2万-3.6万元。官方表示：自2023年1月17日14:00起，我们将启动G3i/P5/P7的新年新价格体系。此次降价的车型有三款：小鹏G3i：460G+ 14890046ON+ 16390052ON+ 176900小鹏P5：460G+ 15690046OE+ 174900550G 17090055OE 18890055OP 202900小鹏P7：480G 209900480E 229900586G 229900625E 249900与此同时，新春回馈将在3个工作日发放到车机绑定人账号，方案包括：1、整车质保：整车质保延长至10年/20万公里2、车辆保养：赠送4年基础保养数据显示，2022年小鹏汽车总销量120757辆，同比增长23%。
1月17日，小鹏汽车宣布自当日14:00起，启动G3i、P5和P7的新春新价体系，三款车型的起售价分别为14.89万、15.69万和20.99万，最大降幅达3.6万元。小鹏汽车表示，在公告发布前一年内订购了G3i/P5/P7的首任车主，也将获得新春回馈，包括整车质保和车辆保养等。特斯拉把价格战推向全球，在亚太地区，欧洲市场及美国境内都有不同程度的降价，包括韩国、日本、澳大利亚、德国、英国、法国等。
小鹏汽车与小灵狗出行、神州租车正式签署三方战略合作协议，并在宁波完成首批小鹏P7的交付仪式。在本次的战略合作关系中，小灵狗出行负责小鹏P7的车辆采买，后续由神州租车进行车辆运营，首批小鹏P7投放在广州、杭州、成都、武汉、南京、长沙等旅游城市。期待未来与小灵狗出行、神州租车进一步加大合作规模，产生更多维度的深度合作，围绕汽车出行生态，在电动车智能化体验、深度试驾、售后服务、充电等方面探讨更多的创新合作模式。
据晚点AUTO消息，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏昨日向小鹏汽车全员发布内部信。在内部信中，何小鹏称2023年的目标是累计交付45万辆车，即2023年交付近20万辆车。G9的无人驾驶出租车已经开始在广州运营。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。