优酷限免胡歌所有剧 包括仙剑奇侠传等

2022年12月，《仙剑奇侠传7》推送2.0大版本更新，对游戏底层进行了优化，将游戏的存储空间压缩到了30GB，并优化了游戏的运行机制和硬盘读取机制，但没有加入任何新内容。当时，就有玩家认为，此次2.0版本更新，大概率是在为之后推出的DLC打基础。今天，《仙剑奇侠传》官方宣布，《仙剑7》的首个DLC《人间如梦》将在2月14日正式发售，印证了玩家的推测。从宣传视频来看，《人间如梦》DLC在本体基础上加入了更多的玩法机制，加入更多谜题，提升了地图的探索体验。同时，子秋也将在DLC中成为可操作角色，但不清楚是否能够用于战斗。美术方面?