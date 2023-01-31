优酷限免胡歌所有剧 包括仙剑奇侠传等

站长之家 1 月 31 日讯：今日早些时候，演员胡歌宣布喜得贵女。对此，优酷表示庆祝称，将限免 3 天胡歌所有剧，包括《仙剑奇侠传》等。
（举报）
站长之家 1 月 31 日讯：今日早些时候，演员胡歌宣布喜得贵女。对此，优酷表示庆祝称，将限免 3 天胡歌所有剧，包括《仙剑奇侠传》等。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
方块游戏平台官网在最近发布了关于仙剑奇侠传7的最新DLC人间如梦的内容，很多玩家还不清楚什么时候上线，又有哪些内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
2022年12月，《仙剑奇侠传7》推送2.0大版本更新，对游戏底层进行了优化，将游戏的存储空间压缩到了30GB，并优化了游戏的运行机制和硬盘读取机制，但没有加入任何新内容。当时，就有玩家认为，此次2.0版本更新，大概率是在为之后推出的DLC打基础。今天，《仙剑奇侠传》官方宣布，《仙剑7》的首个DLC《人间如梦》将在2月14日正式发售，印证了玩家的推测。从宣传视频来看，《人间如梦》DLC在本体基础上加入了更多的玩法机制，加入更多谜题，提升了地图的探索体验。同时，子秋也将在DLC中成为可操作角色，但不清楚是否能够用于战斗。美术方面?
今天下午，演员胡歌突然官宣当爸爸，引发全网热议，霸榜各大平台热搜。毕竟胡歌之前对外一直是单身状态，这保密工作确实缜密，他自己介绍称妻子并不是公众人物。就在大家还在吃瓜”状态时，优酷这边已经反应神速的蹭”了一波热度，第一时间宣布限免胡歌所有剧集。包括《仙剑奇侠传三》《仙剑奇侠传》《神话》《轩辕剑之天之痕》《风中奇缘》《射雕英雄传》《少年杨家将》等等。其中《仙剑奇侠传》《仙剑奇侠传三》一直被被奉为仙侠经典，甚至网友传言无胡歌不仙侠”。尤其是《仙剑奇侠传三》流传度最高，其中胡歌首次一人分饰三角，饰演永
今日，胡歌无预警官宣结婚生女，引发热议。优酷官微发文，“我们在想要不要把他的剧限免3天”，网友们纷纷在评论区留言附和。根据优酷页面显示，胡歌限免剧包括《伪装者》《仙剑奇侠传》《仙剑奇侠传三》《风中奇缘》《神话》《射雕英雄传》等。
《三体》电视剧已于15日在腾讯视频推出，高质量的电视剧受到了观众一致好评。据了解，在腾讯视频平台，《三体》电视剧每周日到周五21点30分更新1集，首更4集（会员能多看3集）。非会员每周日到周三21点30分更新1集。不少观众为了追剧选择了开通了腾讯视频的会员，这让不少人直呼腾讯视频赢麻了”。腾讯视频也发文感谢观众，表示《三体》第五集开播一小时，站内热度值就突破了25000。披荆前行，感谢厚爱，宇宙闪烁，精彩继续！”为了追剧而开会员已经非常普遍，视频网站的核心竞争力就是内容。只有你的内容丰富，具有稀缺性，那么消费者就?
1月31日，演员@胡歌 突然宣布称自己已当上了爸爸！我当爸爸啦，母女平安，向大家报喜。胡歌除了是一名演员是五菱品牌的全球代言人，去年11月在Air ev晴空发布的同时，五菱官宣了该消息其本人也被拍到驾驶这台电动车。
哔哩哔哩的新动作受到众多书粉和视频用户的关注。（本文头图来源于B站官方微博。1月26日，B站发布公告称，其与晋江原创达成合作框架协议，两者将就知识产权合作，包括但不限于B站购买晋江多部作品的版权，并将该版权用于指定用途。而B站同意向晋江原创支付相关交易金额，包括但不限于授权费、采购费及任何利润分成安排所得款项。
近日电视剧《打开生活的正确方式》热播，网友细心的发现黄渤在剧中使用的是荣耀Magic3至臻版。正面搭载一块89度超级曲面屏，采用了对称美学设计；使用了超曲纳米微晶玻璃面板、微晶陶瓷+镭雕拉丝工艺；背部设计为凸显镜头的结构，将六边形设计融合进手机的后摄模组设计。为了释放骁龙888Plus的强悍性能，荣耀Magic3至臻版支持超导六方晶石墨烯技术及超薄VC液冷立体散热系统，加上“AI智能散热管理”，17颗温度传感器可实时识别用户应用场景，动态调整热管理方案。
声明:本文来自微信公众号 “娱乐独角兽”，作者:弓炫麒，授权站长之家转载发布。今年分账剧市场表现十分亮眼，年初上线爱奇艺的《一闪一闪亮星星》累计票房突破1亿;优酷男频向分账剧《我是赵甲第》收官票房7075万;悬疑探案类型的《拆案》系列热播期分账6000万，分账剧票房重回亿元区间。随着市场“浪淘沙”精品分账剧会越来越多，现在分账剧仍有很大发展空间，片方们需要思考如何创作出符合平台属性且“叫好又叫座”的作品，挖掘更多类型化的内容，这样才能让作品更好的经过市场检验。
今天，《三体》电视剧官方发布了最新的破云见日”预告，为观众带来了更多画面细节。本次预告片展示了叶文洁在红岸时收到三体文明不要回答”警告的经典场面，也进一步展示了三体游戏内的细节场面。当然，更为重要的是，本次的预告片正式公布了《三体》电视剧的播放计划。今晚（1月15日）21点30分，《三体》但电视剧将在CCTV-8与腾讯视频同步首播。其中，CCTV-8将周日至周五21点30分播出1集；腾讯视频会员则在每周日到周五21点30分更新1集，首更4集；非会员每周日到周三21点30分更新1集。也就是说，《三体》电视剧最后一集（30集）在CCTV-8?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。