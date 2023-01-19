网信办：2022年下架移动应用程序420款 约谈网站平台8608家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今日，网信办公布数据称，2022年，全国网信系统持续加大网络执法力度、规范网络执法行为，据统计，全国网信系统全年累计依法约谈网站平台8608家，警告6767家，罚款处罚512家，暂停功能或更新621家，下架移动应用程序420款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站25233家，移送相关案件线索11229件。

各级网信部门结合网络生态综合治理及“清朗”系列专项行动，集中打击网络谣言、整治MCN机构信息内容乱象、整治网络直播和短视频领域乱象、整治未成年人网络环境、治理算法滥用、整治应用程序信息服务乱象、规范传播秩序，及时查处一批传播各类违法违规有害信息、存在违法违规行为、社会影响恶劣的平台和账号。

针对淘宝直播间及店铺存在法律、法规禁止发布或者传输信息的问题，国家网信办指导浙江省网信办依法约谈淘宝网及相关直播间、店铺运营主体主要负责人，责令其限期整改，暂停相关功能，从严处理责任人，并对淘宝网实施罚款的行政处罚。

针对新浪微博、腾讯微信多次出现法律、法规禁止发布或者传输信息的问题，国家网信办指导北京市、广东省网信办依法约谈新浪微博总编辑、腾讯微信负责人，责令其限期整改，严肃处理责任人，并对新浪微博、腾讯微信依法予以罚款的行政处罚。

依法查处“罗戈网”“中华日历APP”“小舞视界”“沙盘上的战争”等违规从事互联网新闻信息服务的网站和账号，下架“功德人生”等74款违法违规开展互联网宗教信息服务活动的移动应用程序。依法查处“全媒头条中文网”“天津补贴”“驻希腊使馆办公室”等一批假冒和侵权网站、平台和账号。针对存在算法推荐问题的“爱奇艺”等多款移动应用程序，对其依法采取约谈、责令整改和处理责任人等处置措施。

针对网站平台存在色情引流、诱导打赏、暴力谩骂、低俗庸俗等信息，存在涉网络占卜迷信等信息，存在用户账号发布炫富拜金等信息，存在涉流量造假、网络水军，存在侵害未成年人合法权益等违法违规问题，依法对腾讯、新浪、抖音、百度、网易、花椒、斗鱼、虎牙等多家网站平台予以约谈相关负责人、责令限期整改、从严处理相关责任人，并对网站平台依法实施罚款的行政处罚。

此外，依法查处人民群众反映强烈的、存在以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为的“超凡清理管家”等294款APP。针对具有舆论属性或社会动员能力的“空空语音”等44款APP存在未按要求开展安全评估等违法违规行为，依法对其予以下架处置。

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