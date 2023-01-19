国家邮政局：保障春节期间邮政快递网络基本畅通

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:据国家邮政局消息，1月18日，国家邮政局召开2023年春节期间寄递服务保障工作专题会议。会议指出，全力保障医疗物资有序寄递、保障行业安全稳定运行、保障春节期间寄递服务畅通有序。
会议强调，要落实落细各项任务安排，把春节期间寄递服务保障工作抓得更实、更细、更严，确保取得工作实效。
一是保障邮政快递网络基本畅通。督促邮政企业持续保障春节期间邮政普遍服务;指导快递企业根据不同地区寄递实际需求，合理承诺春节期间服务事项，提前公布运行计划，统筹全网运力资源，保障网络有效运行。
二是督促企业按照约定提供服务。加强督促指导，确保企业如实向社会公示春节期间网点营运、服务调整情况，合理引导消费者预期，并按照承诺事项提供服务。
三是督促企业落实停业报告要求。督促企业依法报告停业事项，提前公告停业原因和期限，杜绝随意关停行为。
四是做好医疗物资寄递配送保供。指导企业加强与药企对接，完成好医疗物资运递任务，努力保障末端配送时效;持续加强动态监测，保障医疗物资邮件快件优先处理派送。
五是保障农村地区网络畅通。下大力气做好农村寄递服务保障工作，保持农村一线寄递服务能力稳定。六是精准做好企业运营督导检查。通过实地抽查、系统巡查、业务监测等手段，加强监管保障，重点检查企业按照公示承诺提供服务等情况。
七是切实关心关爱从业人员权益。监督企业落实春节期间稳岗补贴等措施情况，优化基层考核，确保激励政策惠及一线，因地制宜开展慰问活动。
八是保障行业安全有序稳定运行。坚决防范各类安全事故发生，督导企业检查维护设施设备，消除安全隐患，加强警示教育和安全培训，防范低温恶劣天气影响，做好应急处突和值班值守。
九是开展节后春节寄递服务评价。建立健全企业春节运行情况评价体系，形成“精准承诺、有效服务、科学评价”的闭环管理。
十是提前统筹谋划复工返岗工作。未雨绸缪、精准研判形势，提前指导企业做好人员储备，节后迅速启动复工准备。及时掌握企业用工需求，拿出实际举措帮助企业填补用工缺口。
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