快手开展“2023年春节网络环境整治”专项行动 重点整治六大行为

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:快手发布了关于开展“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动的公告。公告称，为落实“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动要求，切实履行平台主体责任，快手近期开展为期1个月的专项整治行动，在此前工作基础上，进一步加大清理力度，并组建工作专班切实加强内容管理，为广大网民尤其是未成年人营造健康、喜庆、祥和的春节网络环境。
本次专项行动整治重点如下:
一.持续治理“饭圈”问题，维护良好网络环境
针对春节晚会、春节档影视作品等相关话题，及时清理挑唆粉丝群体互撕谩骂、攻击对立等内容，严防体育、电竞等其他领域“饭圈”问题，防止绯闻八卦、隐私爆料等信息过度集中，加强对各类不良“网红”问题管理。
二.加大炫富拜金、暴饮暴食等问题治理力度
持续清理刻意炫耀奢侈生活、恶意炒作隐形炫富、故意攀比等问题，集中排查清理涉及暴饮暴食、大吃大喝画面，宣扬铺张浪费的信息。
三.集中查处组织实施网络赌博、网络诈骗等违法违规行为
快手禁止用户利用平台服务通过欺骗性手段骗取用户，将用户引导至站外平台进行赌博或诈骗，春节期间，快手将持续严厉打击相关违法违规内容，从严查处春节期间以“春运红包补贴”“有偿转让福卡”等方式，诱导用户至站外实施网络诈骗等问题。
四.加大封建迷信和不良现象整治力度
1.从严查处宣扬封建迷信等信息，排查处置提供算命、网络占卜服务等行为。
2.严厉打击借低俗着装、露骨动作等方式，打造“酒店媛”“景点媛”“雪媛”“农媛”“外卖媛”等各类低俗人设，进行炒作引流的问题。
五.严管网络欺凌、网络沉迷等问题，加大未成年人保护力度
集中清理欺凌恶搞未成年人，或者诱导其从事危险动作的视频内容，持续整治利用“网红儿童”牟利等问题。
快手始终高度重视未成年权益保障，并对青少年保护模式持续优化升级。快手“青少年模式”目前已迭代至4.0版本，在此提醒各位家长，在孩子使用快手时，请开启“青少年模式”。在青少年模式下，有更多未成年人保护措施，观看的内容更适合青少年，且无法进行充值打赏和进行直播，使用时长也将受到限制。
六.深入整治虚假信息等问题，防止渲染灰暗情绪
重点整治春节期间涉经济民生、食品卫生、安全事故、涉疫网络谣言等领域造谣传谣行为，加大对突发谣言信息的辟谣力度，及时澄清事实。
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